Novos episódios de 'Stranger Things' estreiam que horas? Confira

Despedida da série avança com foco em Will Byers, respostas aguardadas pelo público e uma conclusão pensada para as festas de fim de ano - (crédito: Divulgação)

A contagem regressiva para o adeus de Stranger Things entra em uma nova fase nesta semana. Depois da estreia do primeiro bloco da temporada final, em novembro, quando quatro episódios foram disponibilizados no dia 26, a Netflix libera agora a segunda parte do encerramento. Três novos capítulos chegam ao streaming nesta quinta-feira (25/12), dando continuidade direta aos conflitos que abalam Hawkins.

Mais uma vez, a plataforma foge do horário padrão de lançamentos. Os episódios entram no ar às 22h, no horário de Brasília, como parte de uma estratégia pensada para alinhar a estreia global e mobilizar fãs em diferentes regiões do mundo ao mesmo tempo.

A história avança a partir dos ganchos deixados anteriormente e reposiciona alguns personagens no centro da narrativa. Will Byers ganha destaque ao assumir seus poderes e transformar sua conexão com o Mundo Invertido em um elemento decisivo na luta contra Vecna. O novo arco também promete responder questões que se arrastam desde temporadas anteriores, como o futuro de Max e de Holly Wheeler, além de encaminhar o destino final do grupo antes do último episódio, agendado para 31 de dezembro.

O co-criador da série, Ross Duffer, confirmou nesta segunda-feira (22/12), por meio das redes sociais, a duração oficial dos capítulos finais. Com isso, o público passa a ter uma noção clara do tamanho da despedida preparada para as festas de fim de ano. O episódio cinco, Tratamento de Choque, terá 1 hora e 8 minutos de duração. Na sequência, A Fuga de Camazotz contará com 1 hora e 15 minutos, enquanto A Ponte, penúltimo capítulo da história, terá 1 hora e 6 minutos, funcionando como preparação direta para o desfecho.

Já o episódio final, intitulado O Mundo Direito, também teve seu tempo atualizado. Segundo Duffer, o encerramento terá 2 horas e 8 minutos, três minutos a mais do que o divulgado anteriormente, reforçando o caráter épico da conclusão.

Apesar do formato cinematográfico, a exibição em salas de cinema será limitada. A Netflix confirmou sessões simultâneas em 500 cinemas na América do Norte, sem previsão de exibição no Brasil.