InícioDiversão e Arte
ROMANCE

Apaixonado, Dudu Camargo pede Saory em namoro ao vivo

Campeão de A Fazenda 17 pediu a companheira de confinamento em namoro

Apaixonado, Dudu Camargo pede Saory em namoro ao vivo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Apaixonado, Dudu Camargo pede Saory em namoro ao vivo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A relação entre Dudu Camargo e Saory Cardoso ganhou um novo capítulo fora das câmeras e longe das estratégias de reality show. O apresentador, vencedor de "A Fazenda 17", decidiu tornar público o namoro durante uma participação no "Link Podcast", onde apareceu ao lado da influenciadora e aproveitou o momento para oficializar o pedido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Dudu, a decisão já vinha sendo conversada longe dos holofotes. "Esse pedido [de namoro] já foi feito em off. Por mim, já colocava na [mão] de casado", contou, destacando que tudo aconteceu de forma espontânea e sem roteiro. Ele ainda reforçou que o relacionamento se fortaleceu após o fim do programa.

Durante a conversa, o jornalista abriu o coração ao falar da importância de Saory em sua vida. "Quero agradecer por ela ser muito minha companhia", disse, mencionando inclusive planos e ajustes entre São Paulo e Belo Horizonte para ficarem mais próximos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Emocionada, Saory Cardoso retribuiu o carinho e relembrou o início inesperado da história. "Não foi planejado, mas foi muito lindo o que a gente criou", afirmou, encerrando com uma declaração de amor e parceria para além do reality.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/12/2025 11:46
SIGA
x