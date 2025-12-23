Apaixonado, Dudu Camargo pede Saory em namoro ao vivo

A relação entre Dudu Camargo e Saory Cardoso ganhou um novo capítulo fora das câmeras e longe das estratégias de reality show. O apresentador, vencedor de "A Fazenda 17", decidiu tornar público o namoro durante uma participação no "Link Podcast", onde apareceu ao lado da influenciadora e aproveitou o momento para oficializar o pedido.
Segundo Dudu, a decisão já vinha sendo conversada longe dos holofotes. "Esse pedido [de namoro] já foi feito em off. Por mim, já colocava na [mão] de casado", contou, destacando que tudo aconteceu de forma espontânea e sem roteiro. Ele ainda reforçou que o relacionamento se fortaleceu após o fim do programa.
Durante a conversa, o jornalista abriu o coração ao falar da importância de Saory em sua vida. "Quero agradecer por ela ser muito minha companhia", disse, mencionando inclusive planos e ajustes entre São Paulo e Belo Horizonte para ficarem mais próximos.
Emocionada, Saory Cardoso retribuiu o carinho e relembrou o início inesperado da história. "Não foi planejado, mas foi muito lindo o que a gente criou", afirmou, encerrando com uma declaração de amor e parceria para além do reality.