SBT escala novela baseada em trama turca como substituta de "A.Mar"

O canal aposta em novo dramalhão mexicano com Presente de Amor

O SBT definiu a novela substituta de A.Mar, atualmente em cartaz no horário nobre da emissora desde outubro. Nesta última segunda-feira (22), o canal anunciou Presente de Amor.

A trama, cujo título original se chama Regalo de Amor, não teve sua data de estreia revelada, mas é certa como o próximo dramalhão mexicano a ser veiculado na linha de shows do canal da família Abravanel.

Protagonizada por Alejandra Robles Gil e Chris Pazcal, Presente de Amor é uma trama produzida pela TelevisaUnivision, baseada na série turca homônima de 2022, e conta a história de Isabella, que descobre a vida secreta do marido e se torna guardiã de sua filha, envolvendo-se com Eugenio, cujas famílias guardam segredos do passado.

A trama gira em torno de Isabella, que após a morte do marido, descobre que ele vivia uma vida dupla e se torna responsável pela filha órfã dele, encontrando o amor em Eugenio, cujas famílias estão ligadas por segredos do passado. A estreia de Presente de Amor é prevista entre janeiro e fevereiro de 2026.

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/12/2025 11:49
