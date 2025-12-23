Hariany Almeida se manifesta sobre desligamento no carnaval: "Doeu muito"





Hariany Almeida abriu o coração sobre a recente polêmica associada ao seu nome, em que comentou que as influenciadoras em desfiles são essenciais para levar o Carnaval "para fora da bolha".

A influenciadora e ex-BBB, que estava confirmada como musa no desfile da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Rio de Janeiro, acabou tendo sido desligada devido a declaração. Em entrevista ao jornal O Globo, ela lamentou a proporção da situação, e não escondeu a mágoa.

"Doeu Muito"

"Estou num momento muito delicado e sensível. Estou reflexiva porque, quando a gente percebe que falou algo que machuca as outras pessoas, mesmo sem a intenção, isso dói muito. Encaro isso como um momento para poder refletir e aprender", lamentou Hariany.

"Eu jamais quis desrespeitar ninguém, o carnaval ou quem constrói essa festa. Foi um momento difícil, mas serviu como um alerta para mim sobre a minha responsabilidade, sobre como eu me comunico com as pessoas, porque tudo que eu falo tem um alcance grande", declarou a ex-BBB. Sincera, Hariany destacou seu arrependimento em ter publicado o vídeo acerca do assunto.

"Com certeza. Eu fiquei meio traumatizada com a questão de tomar mais cuidado com o que eu falo e de entender a minha importância como influenciadora também para saber o que eu posto e qual pauta eu levanto. Porque eu não tinha, de forma alguma, a intenção de desvalorizar ninguém", disse ela.