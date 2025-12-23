MC Daniel dá depoimento forte após escândalo com Lorena Maria

Em um vídeo de 12 minutos em seu perfil nas redes sociais, ele negou que não paga pensão e que traiu a jovem - (crédito: Reprodução/ Instagram/@mcdaniell)

Faltando poucos dias para o Natal, MC Daniel resolveu contar a sua versão sobre a polêmica que se encontra envolvido com Lorena Maria, mãe de seu filho. Em um vídeo de 12 minutos em seu perfil nas redes sociais, ele negou que não paga pensão e que traiu a jovem.

"Essa semana aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional. Infelizmente, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas vou fazer em respeito aos meus fãs", desabafou.

Apesar de ter conhecido Lorena em março de 2024, Daniel reforçou que só anunciou, de fato, o namoro em agosto do mesmo ano. Ela descobriu a gravidez nesse meio tempo. "Tenho o print de todas essas mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Fiquei com a menina em junho, troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show […] E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali", explicou.

O cantor reforçou que nunca deixou de pagar pensão ao filho e mostrou alguns prints de gastos aos seguidores. "Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão para o meu filho, eu estaria preso", argumentou.

MC Daniel fez um pronunciamento de 12 MINUTOS tentando se vitimizar e queimar a Lorena. pic.twitter.com/zL4JdXGPqu — thiago (@httpsrealitys) December 23, 2025

