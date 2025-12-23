Foto inédita de Marília Mendonça com piloto antes da queda emociona fãs

Registro mostra Marília ao lado do piloto da aeronave que caiu em Minas Gerais - (crédito: Reprodução / Instagram )

Uma imagem até então desconhecida de Marília Mendonça voltou a mobilizar as redes sociais. O registro mostra a cantora ao lado de Tarciso Pessoa Viana, piloto da aeronave que caiu em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O acidente vitimou todos os ocupantes do voo: Marília, o piloto, o copiloto, um produtor e o tio da artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A fotografia foi tornada pública por Nagila do Vale, irmã de Tarciso. A publicação, feita em homenagem ao piloto, rapidamente ganhou repercussão e, até a manhã desta terça-feira (23/11), acumulava mais de 200 curtidas apenas no Instagram, além de circular em plataformas como X e TikTok. Entre os comentários, um deles resume o impacto causado pelo registro: “Em choque com essa foto”.

Leia também: Câmara aprova Lei Marília Mendonça e reconhece música caipira como cultura

No texto que acompanha a imagem, Nagila descreve o irmão como “filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”. Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida na época do acidente.

O voo partiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça seguiria por via terrestre até Caratinga, onde estava programada para se apresentar no Parque de Exposições da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A queda da aeronave ocorreu pouco depois das 15h, em uma área rural de Piedade de Caratinga, nas proximidades do acesso à BR-474. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30, momento em que imagens do local já começavam a circular nas redes sociais.

O avião era um bimotor de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, de prefixo PT-ONJ, tinha capacidade para seis passageiros, estava com a documentação regular e possuía autorização para operar voos de táxi aéreo.