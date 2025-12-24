Giulia Costa declara seu amor pelo verão: "Musa"





Giulia Costa abriu o álbum do verão e deixou claro o quanto ama a estação mais quente do ano. Em fotos recentes, a atriz surgiu de biquíni e exibiu a marquinha do bronzeado. O cenário foi o Rio de Janeiro. O clima ensolarado deu o tom das imagens.

Nas redes sociais, Giulia Costa declarou todo o seu carinho pelo verão. Ela celebrou a chegada da época mais aguardada do ano. Além disso, mostrou leveza. A publicação transmitiu alegria e liberdade.

As fotos rapidamente chamaram atenção dos seguidores. A marquinha do sol virou destaque. O visual natural também agradou. A vibe praiana reforçou o clima de férias.

Nos comentários, a filha de Flávia Alessandra recebeu muitos elogios. Fãs escreveram "linda", "perfeita" e "musa do verão". Outros destacaram o astral positivo. A repercussão confirmou o sucesso das imagens.