Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025

Ao longo de 2025, o mercado musical trouxe retornos aguardados de artistas consagrados. Anúncios de novos álbuns, singles alimentaram as expectativas sobre esses nomes. Apesar de terem sidos lançamentos estratégicos, muitos desses retornos frustraram o grande público.

À medida que os projetos chegaram ao público, parte dessas apostas se mostrou oposto ao esperado, em que críticos e ouvintes apontaram trabalhos considerados ruins, resultando em avaliações negativas e notas baixas em veículos especializados.

O Metacritic, considerado a principal fonte que destaca quais são as principais críticas dadas pelos veículos, reuniu análises dos projetos musicais sob a percepção de especialistas, que variam de veículos renomados. A somatória é definida com uma média ponderada que resulta em uma única nota: o Metascore.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu quais foram os álbuns que foram mais menosprezados pela crítica de 2025. Confira abaixo:

5. Rushmere – Mumford & Sons

A banda de folk, composta pelos músicos Marcus Mumford, Ben Lovett, Winston Marshall, e Ted Dwane, lançou o quinto álbum de estúdio no dia 28 de março. Apesar de ter alcançado o topo das paradas do Reino Unido, o disco obteve média de apenas 61 no Metascore, baseado em 7 críticas.

4. Pink Elephant – Arcade Fire

A banda de indie rock do Canadá, fundada em 2000, lançou o sétimo álbum em 9 de maio. Além de não ter conseguindo entrar na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, amargou uma média de 55 no Metascore, baseado em 11 críticas, sendo definido como "pouco impacto emocional e sem uma intenção clara".