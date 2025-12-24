InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025

Veja quais são os cinco álbuns que mais foram detonados pela crítica especializada

Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025 - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ao longo de 2025, o mercado musical trouxe retornos aguardados de artistas consagrados. Anúncios de novos álbuns, singles alimentaram as expectativas sobre esses nomes. Apesar de terem sidos lançamentos estratégicos, muitos desses retornos frustraram o grande público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

À medida que os projetos chegaram ao público, parte dessas apostas se mostrou oposto ao esperado, em que críticos e ouvintes apontaram trabalhos considerados ruins, resultando em avaliações negativas e notas baixas em veículos especializados.

O Metacritic, considerado a principal fonte que destaca quais são as principais críticas dadas pelos veículos, reuniu análises dos projetos musicais sob a percepção de especialistas, que variam de veículos renomados. A somatória é definida com uma média ponderada que resulta em uma única nota: o Metascore.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu quais foram os álbuns que foram mais menosprezados pela crítica de 2025. Confira abaixo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

5. Rushmere – Mumford & Sons

A banda de folk, composta pelos músicos Marcus Mumford, Ben Lovett, Winston Marshall, e Ted Dwane, lançou o quinto álbum de estúdio no dia 28 de março. Apesar de ter alcançado o topo das paradas do Reino Unido, o disco obteve média de apenas 61 no Metascore, baseado em 7 críticas.

4. Pink Elephant – Arcade Fire

A banda de indie rock do Canadá, fundada em 2000, lançou o sétimo álbum em 9 de maio. Além de não ter conseguindo entrar na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, amargou uma média de 55 no Metascore, baseado em 11 críticas, sendo definido como "pouco impacto emocional e sem uma intenção clara".

3. $ome $exy $ongs 4 U – PartyNextDoor e Drake

Lançado em 14 de fevereiro, o álbum colaborativo trouxe recordes ao rapper canadense, que empatou com Jay-Z e Taylor Swift como os artistas solo com o maior número de álbuns número 1 na parada. Apesar do sucesso com vendas, o álbum recebeu críticas negativas, principalmente em relação à duração e ao lirismo, com média de apenas 54 no Metascore, sendo classificado como "um fracasso em todos os níveis".

2. American Heart – Benson Boone

O segundo disco do cantor americano, lançado em 20 de junho, estreou em segundo lugar no país, alcançou o topo das paradas na Austrália e Nova Zelândia, mas foi detonado pela crítica, com média de míseros 47 no Metascore, baseado em 7 críticas, sendo definida como "fundamentalmente entediante" e que a estética foi "retratada inúmeras vezes na música pop".

1. Based On A True Story – Will Smith

O quinto álbum do ator e rapper, lançado após cerca de 20 anos de hiato, em 28 de março, recebeu uma enxurrada de críticas, cuja produção foi classificada com "muitos coros, guitarras elétricas estridentes e bateria marcante, mas a grandiosidade é vazia". Recebeu apenas 41 de Metascore, baseada em 7 críticas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/12/2025 09:27
SIGA
x