Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025

Ao longo de 2025, o mercado musical trouxe retornos aguardados de artistas consagrados. Anúncios de novos álbuns, singles alimentaram as expectativas sobre esses nomes. Apesar de terem sidos lançamentos estratégicos, muitos desses retornos frustraram o grande público.
À medida que os projetos chegaram ao público, parte dessas apostas se mostrou oposto ao esperado, em que críticos e ouvintes apontaram trabalhos considerados ruins, resultando em avaliações negativas e notas baixas em veículos especializados.
O Metacritic, considerado a principal fonte que destaca quais são as principais críticas dadas pelos veículos, reuniu análises dos projetos musicais sob a percepção de especialistas, que variam de veículos renomados. A somatória é definida com uma média ponderada que resulta em uma única nota: o Metascore.
Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu quais foram os álbuns que foram mais menosprezados pela crítica de 2025. Confira abaixo:
5. Rushmere – Mumford & Sons
A banda de folk, composta pelos músicos Marcus Mumford, Ben Lovett, Winston Marshall, e Ted Dwane, lançou o quinto álbum de estúdio no dia 28 de março. Apesar de ter alcançado o topo das paradas do Reino Unido, o disco obteve média de apenas 61 no Metascore, baseado em 7 críticas.
4. Pink Elephant – Arcade Fire
A banda de indie rock do Canadá, fundada em 2000, lançou o sétimo álbum em 9 de maio. Além de não ter conseguindo entrar na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, amargou uma média de 55 no Metascore, baseado em 11 críticas, sendo definido como "pouco impacto emocional e sem uma intenção clara".
3. $ome $exy $ongs 4 U – PartyNextDoor e Drake
Lançado em 14 de fevereiro, o álbum colaborativo trouxe recordes ao rapper canadense, que empatou com Jay-Z e Taylor Swift como os artistas solo com o maior número de álbuns número 1 na parada. Apesar do sucesso com vendas, o álbum recebeu críticas negativas, principalmente em relação à duração e ao lirismo, com média de apenas 54 no Metascore, sendo classificado como "um fracasso em todos os níveis".
2. American Heart – Benson Boone
O segundo disco do cantor americano, lançado em 20 de junho, estreou em segundo lugar no país, alcançou o topo das paradas na Austrália e Nova Zelândia, mas foi detonado pela crítica, com média de míseros 47 no Metascore, baseado em 7 críticas, sendo definida como "fundamentalmente entediante" e que a estética foi "retratada inúmeras vezes na música pop".
1. Based On A True Story – Will Smith
O quinto álbum do ator e rapper, lançado após cerca de 20 anos de hiato, em 28 de março, recebeu uma enxurrada de críticas, cuja produção foi classificada com "muitos coros, guitarras elétricas estridentes e bateria marcante, mas a grandiosidade é vazia". Recebeu apenas 41 de Metascore, baseada em 7 críticas.