Eliana vai comandar dois programas na Globo a partir de 2026

A programação dominical da TV Globo ganhará um novo formato a partir de 2026 com a chegada de Eliana a um projeto inédito. Confirmada pela emissora, a atração Em Família com Eliana tem estreia prevista para março e marca uma nova fase da apresentadora na casa, ampliando sua presença em um dos horários mais disputados da televisão aberta.

Além do novo programa, Eliana seguirá com agenda cheia. Atualmente no Saia Justa, do GNT, ao lado de Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, ela continuará no comando da atração exibida às quartas-feiras. A decisão foi tomada após avaliações internas que apontaram forte retorno de audiência e resultados comerciais consistentes.

Nos bastidores, houve a possibilidade de a apresentadora deixar o programa do GNT, mas a direção optou por manter a formação atual. Assim, Eliana acumulará dois projetos semanais na Globo ao longo de 2026.

O novo dominical ocupará parte do horário do Domingão com Huck e terá 36 episódios, com auditório, jogos e visitas a famílias de diversas regiões do Brasil, reforçando o apelo familiar da atração.