Virginia Fonseca usa mesma calça que Ana Castela dois dias antes

A calça em questão é um jeans de grife, com lavagem escura, modelagem flare ajustada, cintura baixa e acabamento desfiado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma coincidência de moda envolvendo Virginia Fonseca e Ana Castela acabou movimentando as redes sociais nos últimos dias. As duas, que têm em comum o relacionamento com Zé Felipe em momentos diferentes da vida do cantor, surgiram usando exatamente a mesma peça de roupa, o que foi suficiente para gerar comentários, comparações e muitas brincadeiras entre internautas atentos aos detalhes dos looks.

A calça em questão é um jeans de grife, com lavagem escura, modelagem flare ajustada, cintura baixa e acabamento desfiado. O modelo chama atenção por não ter cós tradicional e trazer fechamento por zíper e colchete, além de rasgos ao longo do tecido. Vendida por R$ 1.690, a peça virou assunto depois que seguidores passaram a comparar quem teria usado primeiro e o que isso poderia significar.

Nos comentários, surgiram teorias e piadas sobre a coincidência fashion. Alguns escreveram "Se Virgínia tivesse usado primeiro iriam dizer que a Ana está imitando", enquanto outros ironizaram: "A Ana enviou para a Vivibora de Natal". Houve ainda quem resumisse a situação dizendo "isso quer dizer que elas têm bom gosto" ou brincasse com "emprestaram uma para a outra, normal".

Ana Castela apareceu com a calça no dia 23, combinando a peça com uma blusa preta e proposta mais discreta, em meio a um período de maior atenção sobre sua vida pessoal. Já Virginia Fonseca apostou em outra leitura: usou o mesmo jeans como saída de praia, sobre o biquíni, durante dias de descanso em Trancoso, na Bahia. O contraste de estilos reforçou a versatilidade da peça e manteve o assunto em alta nas redes.

