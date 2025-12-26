Virginia e Vini Jr. dão show de estrelismo e ignoram repórteres em aeroporto

Virginia Fonseca e o namorado, o jogador Vini Jr., viraram assunto nas redes sociais após uma situação envolvendo a imprensa no aeroporto do Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O casal foi visto no local no momento em que se preparava para embarcar rumo a Porto Seguro, no litoral da Bahia.
Os repórteres Johnn, do perfil "Desocupado dos Famosos", e Rolin Maia estiveram no aeroporto carioca nesta quinta-feira (25) com a intenção de falar com os dois, mas não conseguiram a entrevista.
Virginia e Vini Jr. foram flagrados se dirigindo a uma sala reservada do aeroporto.
Na saída, os jornalistas tentaram fazer algumas perguntas, incluindo como havia sido o primeiro Natal do casal e como a apresentadora do SBT estava lidando com a dieta no fim do ano.
A influenciadora se limitou a dizer que foi “muito bom”, sem dar sequência aos demais questionamentos.
Além da resposta breve, os seguranças que acompanhavam o casal intervieram repetidamente, afastando os repórteres com as mãos e impedindo qualquer aproximação durante o trajeto.
Saiba Mais
- Mariana Morais Carlinhos Maia defende Virginia após brigadeiro de maconha gerar polêmica
- Mariana Morais Vera Viel relembra luta contra o câncer e emociona público
- Mariana Morais Fiuk surge com rosto ensanguentado e deixa público em pânico
- Mariana Morais Ludmilla confronta Patrícia e Daniela Abravanel após polêmica sobre racismo
- Mariana Morais SBT se pronuncia após Ludmilla acusar emissora de compactuar com racismo
- Mariana Morais Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos