Sasha Meneghel faz topless na praia ao lado do marido e de Xuxa

Em clima leve e descontraído, a empresária apareceu aproveitando o dia de sol à beira-mar

As imagens foram feitas durante um momento de descanso ao lado do marido, João Lucas, também de 26 anos, da mãe, Xuxa, e do padrasto, Junno Andrade, ambos com 62 - (crédito: Reprodução/Instagram)
Sasha Meneghel, de 26 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar registros curtindo dias de sol em uma praia. Em clima leve e descontraído, a empresária apareceu aproveitando o dia de sol à beira-mar e chamou atenção ao surgir fazendo topless em alguns dos cliques publicados.

As imagens foram feitas durante um momento de descanso ao lado do marido, João Lucas, também de 26 anos, da mãe, Xuxa, e do padrasto, Junno Andrade, ambos com 62.

A postagem rapidamente ganhou destaque entre os seguidores, que reagiram com elogios à beleza natural e à segurança de Sasha, enchendo os comentários de mensagens positivas.

