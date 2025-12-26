Bella Campos descolore sobrancelhas e resultado surpreende público

Bella Campos decidiu apostar em uma mudança no visual para a virada do ano e fez questão de dividir o processo com os seguidores.
Faltando poucos dias para 2025 acabar, a atriz publicou nas redes sociais o resultado da transformação, mostrando o antes e depois da escolha ousada.
Em um vídeo compartilhado no Instagram, Bella revelou que resolveu descolorir as sobrancelhas e brincou com a novidade.
“Quem vai nevar comigo?”, perguntou ela, que deu vida à Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".
A mudança chamou atenção e rapidamente gerou uma enxurrada de comentários dos fãs. Nos comentários, os seguidores reagiram de forma bem-humorada e carinhosa.
“Amo que a Bella, com 10 milhões de seguidores, faz exatamente a mesma coisa que eu tratando o Instagram como um diário, adoro”, comentou uma internauta.
Outra entrou na brincadeira: “Adoro a Isabella com tempo ”. Já uma terceira foi direta no elogio: “Linda até careca ”.
“Amo que a cada duas semanas você precisa assumir um novo look… É físico!”, escreveu mais uma fã, destacando a frequência com que a atriz muda o visual.
