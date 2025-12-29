Sthefany Brito confessa ansiedade com chegada do 3º filho e explica

Sthefany Brito usou as redes sociais neste último sábado (27/12) e fez uma reflexão sobre a maternidade. A atriz, que está à espera de mais um menino, fruto do casamento com Igor Raschkovsky, já é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em seus Stories do Instagram, a artista confessou que está ansiosa ao imaginar como será conciliar a rotina de cuidados entre o filho mais novo e o bebê que ainda está a caminho, visto que os irmãos terão uma diferença de idade minúscula.

"Às vezes, ficou olhando para ele [Vicenzo] tão pequeno e pensando que vou ter dois bebês! Às vezes, me dá um leve pânico, mas por outro lado, acho que vai ser o máximo, porque vão ser idades próximas e vão crescer juntos", escreveu Sthefany Brito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não tive essa experiência com Enrico. São praticamente quatro anos de diferença e rotinas completamente diferentes! Eles se amam, mas passam muito tempo longe durante o dia. Enrico tem o colégio e depois as atividades e tem vezes que já chega até dormindo em casa", completou a artista.

O post Sthefany Brito confessa ansiedade com chegada do terceiro filho e explica motivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.