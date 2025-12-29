Sthefany Brito confessa ansiedade com chegada do 3º filho e explica

Sthefany Brito usou as redes sociais neste último sábado (27/12) e fez uma reflexão sobre a maternidade. A atriz, que está à espera de mais um menino, fruto do casamento com Igor Raschkovsky, já é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em seus Stories do Instagram, a artista confessou que está ansiosa ao imaginar como será conciliar a rotina de cuidados entre o filho mais novo e o bebê que ainda está a caminho, visto que os irmãos terão uma diferença de idade minúscula.
"Às vezes, ficou olhando para ele [Vicenzo] tão pequeno e pensando que vou ter dois bebês! Às vezes, me dá um leve pânico, mas por outro lado, acho que vai ser o máximo, porque vão ser idades próximas e vão crescer juntos", escreveu Sthefany Brito.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Não tive essa experiência com Enrico. São praticamente quatro anos de diferença e rotinas completamente diferentes! Eles se amam, mas passam muito tempo longe durante o dia. Enrico tem o colégio e depois as atividades e tem vezes que já chega até dormindo em casa", completou a artista.
O post Sthefany Brito confessa ansiedade com chegada do terceiro filho e explica motivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte 'Saravá': a palavra de origem afro que marcou MPB, escancarou preconceitos e hoje estampa itens de decoração
- Diversão e Arte Padrasto de Virginia Fonseca detona seguidora após acusação
- Diversão e Arte Diogo Nogueira joga suposta indireta a Paolla Oliveira: "Clima pesado"
- Diversão e Arte Após despejo e assalto, Mário Gomes pede ajuda: "Está faltando para comer"
- Diversão e Arte Três Graças: como será 1ª cena de Viviane Araújo com Belo na novela
- Diversão e Arte Ex de Letícia Birkheuer rebate atriz em disputa por guarda do filho