Netflix deixa de funcionar em TVs antigas; veja se a sua será afetada

A Netflix anunciou que, ao longo de 2026, uma nova atualização do aplicativo poderá tornar incompatíveis diversas smart TVs mais antigas. De acordo com a empresa, a mudança faz parte das políticas periódicas da plataforma, que ajusta seus requisitos técnicos para garantir segurança, desempenho e novas funcionalidades, mas pode impactar usuários que utilizam televisores fabricados há mais tempo.

Segundo informações disponíveis no site da própria Netflix, alguns modelos de TVs não serão mais compatíveis com o aplicativo após a atualização e, por isso, não poderão acessar o serviço diretamente pelo sistema integrado do aparelho. A maioria dos dispositivos afetados foi fabricada em 2016 ou antes, período em que muitos sistemas operacionais deixaram de receber suporte e atualizações.

Com a mudança, usuários desses aparelhos podem se deparar com mensagens informando que a Netflix não está mais disponível naquele dispositivo, mesmo que a assinatura continue ativa. Em alguns casos, acessórios externos — como dispositivos de streaming conectados via HDMI — poderão ser necessários para continuar assistindo ao conteúdo da plataforma

A empresa reforça que muitas TVs, reprodutores e dispositivos de streaming já vêm com o aplicativo da Netflix pré-instalado e seguem compatíveis. De acordo com a Netflix, o aplicativo continuará funcionando normalmente nos seguintes modelos:

LG: televisores produzidos a partir de 2017;

Panasonic: modelos produzidos a partir de 2019;

Samsung: modelos produzidos a partir de 2019;

Sony: televisores produzidos a partir de 2018;

TCL: modelos produzidos a partir de 2014

A empresa orienta que usuários verifiquem o ano de fabricação de suas smart TVs e, se necessário, considerem alternativas como aparelhos de streaming, consoles de videogame ou set-top boxes compatíveis com a Netflix.