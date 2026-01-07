InícioDiversão e Arte
Netflix deixa de funcionar em TVs antigas; veja se a sua será afetada

Atualização pode tornar o streaming incompatível com smart TVs fabricadas antes de 2016 e exigir o uso de dispositivos externos para acessar a plataforma

A Netflix anunciou que, ao longo de 2026, uma nova atualização do aplicativo poderá tornar incompatíveis diversas smart TVs mais antigas. De acordo com a empresa, a mudança faz parte das políticas periódicas da plataforma, que ajusta seus requisitos técnicos para garantir segurança, desempenho e novas funcionalidades, mas pode impactar usuários que utilizam televisores fabricados há mais tempo.

Segundo informações disponíveis no site da própria Netflix, alguns modelos de TVs não serão mais compatíveis com o aplicativo após a atualização e, por isso, não poderão acessar o serviço diretamente pelo sistema integrado do aparelho. A maioria dos dispositivos afetados foi fabricada em 2016 ou antes, período em que muitos sistemas operacionais deixaram de receber suporte e atualizações.

Com a mudança, usuários desses aparelhos podem se deparar com mensagens informando que a Netflix não está mais disponível naquele dispositivo, mesmo que a assinatura continue ativa. Em alguns casos, acessórios externos — como dispositivos de streaming conectados via HDMI — poderão ser necessários para continuar assistindo ao conteúdo da plataforma

A empresa reforça que muitas TVs, reprodutores e dispositivos de streaming já vêm com o aplicativo da Netflix pré-instalado e seguem compatíveis. De acordo com a Netflix, o aplicativo continuará funcionando normalmente nos seguintes modelos:

  • LG: televisores produzidos a partir de 2017;
  • Panasonic: modelos produzidos a partir de 2019;
  • Samsung: modelos produzidos a partir de 2019;
  • Sony: televisores produzidos a partir de 2018;
  • TCL: modelos produzidos a partir de 2014

A empresa orienta que usuários verifiquem o ano de fabricação de suas smart TVs e, se necessário, considerem alternativas como aparelhos de streaming, consoles de videogame ou set-top boxes compatíveis com a Netflix.

MD
MD

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 07/01/2026 16:05
