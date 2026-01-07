InícioDiversão e Arte
Festival Internacional de Cine de Punta del Este anuncia programação

'3 Obás de Xangô', de Sérgio Machado, 'Querido mundo', de Miguel Falabella, e 'Quase deserto', de José Eduardo Belmonte, são os representantes brasileiros

Diretora do Ficpunta Daniela Cardarello, Diretor de Cultura, Andrés Rapetti, Prefeita de Punta del Este María Antia e o Diretor de Programação Cultural, Valentín Trujillo - (crédito: Divulgação/Ficpunta)
Diretora do Ficpunta Daniela Cardarello, Diretor de Cultura, Andrés Rapetti, Prefeita de Punta del Este María Antia e o Diretor de Programação Cultural, Valentín Trujillo - (crédito: Divulgação/Ficpunta)

O Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Ficpunta), que comemora a 28ª edição entre os dias 7 e 12 de fevereiro, anunciou a seleção oficial de filmes que participarão da competição neste ano. Além dos projetos anunciados, outros 40 integram a programação do festival uruguaio. 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, Querido mundo, de Miguel Falabella, e Quase deserto, de José Eduardo Belmonte, são os representantes brasileiros nesta edição.

A mostra competitiva abrange longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. Concorrem obras do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, que serão avaliadas por júris internacionais formados por profissionais do ramo audiovisual. 

Fora da competição, o festival apresenta a categoria Panorama Internacional, com obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia. Além disso, o cineasta espanhol Luis Buñuel será homenageado com retrospectiva especial de suas obras, por meio da exibição de Os esquecidos (1950), Viridiana (1961) e O anjo exterminador (1962).

Confira a programação completa do Festival:

Categoria Ficção

  • 1982, de José Carlos García (Peru)

  • Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, Espanha)

  • Cielo, de Alberto Sciamma (Bolívia)

  • Cuento de verano, de Matías Szulanski (Argentina)

  • Escritor, de Paula de Luque (Argentina)

  • La corazonada, de Diego Soto (Chile)

  • La lucha, de José Ángel Alayón (Espanha, Colômbia)

  • Quase deserto, de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)

  • Vainilla, de Mayra Hermosillo (México)

 

Categoria Documentário

  • 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado (Brasil)

  • Buscando a Shakespeare, de Gustavo Garzón (Argentina)

  • El extraordinario viaje del dragón, de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)

  • En camino a Leo, de Ana Claudia Bárcenas (México)

  • Mama, de Ana Cristina Benitez (Equador)

  • Políticas familiares, de Martín Rebaza (Peru)

 

Panorama Internacional

  • A useful ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailândia)

  • Blue moon, de Richard Linklaker (Estados Unidos)

  • Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marrocos, Espanha)

  • Como ti muovi, Sbagli de Gianni Di Gregorio (Itália)

  • Dead of winter, de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemanha)

  • Dossier 137, de Dominik Moll (França)

  • El gran arco, de Stéphane Demoustier (França)

  • Father, mother, sister, brother, de Jim Jarmusch (Estados Unidos)

  • Gavagai, de Ulrich Kohler (Alemanha, França)

  • Karla, de Christina Tournatzés (Alemanha)

  • Koln 75, de Ido Fluk (Alemanha)

  • Las catadoras, de Silvio Soldinia (Itália)

  • Les musiciens, de Grégory Magne (França)

  • Magallanes, de Lav Díaz (Filipinas, Espanha, Portugal)

  • Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (Espanha)

  • Orphan, de László Nemes (Hungria)

  • Promised sky, de Erige Sehiri (Tunísia, França)


Exibições Especiais

  • Adiós a las lilas, de Hugo Curletto (Argentina)

  • Mario, de Guillem Miró (Espanha)

  • Querido mundo, de Miguel Falabella (Brasil)

  • Susurros (Uruguai, Argentina)

