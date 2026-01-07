Festival Internacional de Cine de Punta del Este anuncia programação

O Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Ficpunta), que comemora a 28ª edição entre os dias 7 e 12 de fevereiro, anunciou a seleção oficial de filmes que participarão da competição neste ano. Além dos projetos anunciados, outros 40 integram a programação do festival uruguaio. 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, Querido mundo, de Miguel Falabella, e Quase deserto, de José Eduardo Belmonte, são os representantes brasileiros nesta edição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A mostra competitiva abrange longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. Concorrem obras do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, que serão avaliadas por júris internacionais formados por profissionais do ramo audiovisual.
Fora da competição, o festival apresenta a categoria Panorama Internacional, com obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia. Além disso, o cineasta espanhol Luis Buñuel será homenageado com retrospectiva especial de suas obras, por meio da exibição de Os esquecidos (1950), Viridiana (1961) e O anjo exterminador (1962).
Confira a programação completa do Festival:
Categoria Ficção
-
1982, de José Carlos García (Peru)
-
Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, Espanha)
-
Cielo, de Alberto Sciamma (Bolívia)
-
Cuento de verano, de Matías Szulanski (Argentina)
-
Escritor, de Paula de Luque (Argentina)
-
La corazonada, de Diego Soto (Chile)
-
La lucha, de José Ángel Alayón (Espanha, Colômbia)
-
Quase deserto, de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)
-
Vainilla, de Mayra Hermosillo (México)
Categoria Documentário
-
3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado (Brasil)
-
Buscando a Shakespeare, de Gustavo Garzón (Argentina)
-
El extraordinario viaje del dragón, de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)
-
En camino a Leo, de Ana Claudia Bárcenas (México)
-
Mama, de Ana Cristina Benitez (Equador)
-
Políticas familiares, de Martín Rebaza (Peru)
Panorama Internacional
-
A useful ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailândia)
-
Blue moon, de Richard Linklaker (Estados Unidos)
-
Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marrocos, Espanha)
-
Como ti muovi, Sbagli de Gianni Di Gregorio (Itália)
-
Dead of winter, de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemanha)
-
Dossier 137, de Dominik Moll (França)
-
El gran arco, de Stéphane Demoustier (França)
-
Father, mother, sister, brother, de Jim Jarmusch (Estados Unidos)
-
Gavagai, de Ulrich Kohler (Alemanha, França)
-
Karla, de Christina Tournatzés (Alemanha)
-
Koln 75, de Ido Fluk (Alemanha)
-
Las catadoras, de Silvio Soldinia (Itália)
-
Les musiciens, de Grégory Magne (França)
-
Magallanes, de Lav Díaz (Filipinas, Espanha, Portugal)
-
Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (Espanha)
-
Orphan, de László Nemes (Hungria)
-
Promised sky, de Erige Sehiri (Tunísia, França)
Exibições Especiais
-
Adiós a las lilas, de Hugo Curletto (Argentina)
-
Mario, de Guillem Miró (Espanha)
-
Querido mundo, de Miguel Falabella (Brasil)
-
Susurros (Uruguai, Argentina)