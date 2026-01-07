Festival Internacional de Cine de Punta del Este anuncia programação

Diretora do Ficpunta Daniela Cardarello, Diretor de Cultura, Andrés Rapetti, Prefeita de Punta del Este María Antia e o Diretor de Programação Cultural, Valentín Trujillo - (crédito: Divulgação/Ficpunta)

O Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Ficpunta), que comemora a 28ª edição entre os dias 7 e 12 de fevereiro, anunciou a seleção oficial de filmes que participarão da competição neste ano. Além dos projetos anunciados, outros 40 integram a programação do festival uruguaio. 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, Querido mundo, de Miguel Falabella, e Quase deserto, de José Eduardo Belmonte, são os representantes brasileiros nesta edição.

A mostra competitiva abrange longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. Concorrem obras do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, que serão avaliadas por júris internacionais formados por profissionais do ramo audiovisual.

Fora da competição, o festival apresenta a categoria Panorama Internacional, com obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia. Além disso, o cineasta espanhol Luis Buñuel será homenageado com retrospectiva especial de suas obras, por meio da exibição de Os esquecidos (1950), Viridiana (1961) e O anjo exterminador (1962).

Confira a programação completa do Festival:

Categoria Ficção

1982, de José Carlos García (Peru)

Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, Espanha)

Cielo, de Alberto Sciamma (Bolívia)

Cuento de verano, de Matías Szulanski (Argentina)

Escritor, de Paula de Luque (Argentina)

La corazonada, de Diego Soto (Chile)

La lucha, de José Ángel Alayón (Espanha, Colômbia)

Quase deserto, de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)

Vainilla, de Mayra Hermosillo (México)

Categoria Documentário

3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado (Brasil)

Buscando a Shakespeare, de Gustavo Garzón (Argentina)

El extraordinario viaje del dragón, de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)

En camino a Leo, de Ana Claudia Bárcenas (México)

Mama, de Ana Cristina Benitez (Equador)

Políticas familiares, de Martín Rebaza (Peru)

Panorama Internacional

A useful ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailândia)

Blue moon, de Richard Linklaker (Estados Unidos)

Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marrocos, Espanha)

Como ti muovi, Sbagli de Gianni Di Gregorio (Itália)

Dead of winter, de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemanha)

Dossier 137, de Dominik Moll (França)

El gran arco, de Stéphane Demoustier (França)

Father, mother, sister, brother, de Jim Jarmusch (Estados Unidos)

Gavagai, de Ulrich Kohler (Alemanha, França)

Karla, de Christina Tournatzés (Alemanha)

Koln 75, de Ido Fluk (Alemanha)

Las catadoras, de Silvio Soldinia (Itália)

Les musiciens, de Grégory Magne (França)

Magallanes, de Lav Díaz (Filipinas, Espanha, Portugal)

Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (Espanha)

Orphan, de László Nemes (Hungria)

Promised sky, de Erige Sehiri (Tunísia, França)



Exibições Especiais