'Heated rivalry', série hit do momento, ganha transmissão no Brasil

Foi confirmado pela HBO Max a estreia da série Heated rivalry no Brasil, produção que se tornou fenômeno em países como Estados Unidos e Canadá. A série é baseada nos livros Game changers, escritos por Rachel Reid e que contam a história da relação amorosa entre dois jogadores de hóquei que atuam em times rivais.

O anúncio foi feito pela plataforma de streaming nesta quarta-feira (7/1), os protagonistas são Connor Storrie e Hudson Williams, que interpretam o casal principal da trama. A série focada em uma relação LGBTQIA+ aborda temas como identidade, rivalidade esportiva e exposição pública, além disso outro fator que vem trazendo engajamento para a estreia da série no Brasil é a repercussão que a trama tem ganhado nas redes sociais entre os fãs.

O elenco conta com François Arnaud, Sophie Nélisse, Franco Lo Presti, Connor McKenna, Shaun Starr, Ksenia Daniela Kharlamova e Andrew Carter. Storrie e Williams estão confirmados como apresentadores na cerimônia do Globo de Ouro, que ocorrerá no próximo domingo (11/1), mas a categoria que os protagonistas apresentarão ainda não foi revelada.

