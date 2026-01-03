Música e feijoada para celebrar o primeiro sábado do ano

No primeiro sábado do ano, o Contexto Bar e Restaurante, no Setor de Clubes, mantém a tradição de receber apresentações musicais. Dessa vez, os convidados são Davi Zaluh, o grupo Clima de Montanha e vários DJs. O evento começa a partir das 12h, com feijoada, e se estende até de madrugada. "Não tem hora para acabar, e isso faz parte da experiência", comenta a produtora Jessyca Fernandes. O buffet completo custa R$ 49,90 por pessoa.

A proposta "do almoço ao after" surgiu da vontade de transformar o começo do fim de semana em um verdadeiro evento, conta Jessyca. "Por que não unir boa comida, música e criar um clima que só o sábado pede? Assim nasceu o Sábado no Contexto", completa. Para manter a energia, diferentes músicos participam da festa, que reúne gêneros como eletrônico, pagode, funk e piseiro.

Nesta edição, Davi Zaluh abre os trabalhos com brasilidades, repertório que presta reverência a diferentes gêneros, em formato acústico, o que acompanha a feijoada e o clima de almoço. Depois, entram os DJs e, em seguida, o pagode. "É sempre desfrutar da disposição que o público da casa tem de entender a vibe da apresentação independente do horário ou do dia", diz Zaluh, que abre os trabalhos todos os sábados.

"A ideia é criar uma transição natural e manter o público animado o tempo todo", explica Jessyca. Para o início do ano, o objetivo é transmitir leveza, alegria e boas vibrações. "É um convite para começar o ano com quem a gente gosta, comendo bem, ouvindo boa música e celebrando. Queremos um sábado e um ano mágico para todos", acrescenta Jessyca.

Segundo a produtora, a recepção do evento tem sido positiva. "O público abraçou a proposta, principalmente por ser um evento democrático, começa no almoço, reúne amigos e família e vai ganhando energia ao longo da tarde." Jessyca relata também número elevado de festas de aniversário, pelo menos 20 por sábado. "Tem gente que faz dois 'eventos' em um único dia. Comemora com a família no almoço e segue até o fim na balada com os amigos. É realmente incrível ver isso acontecer."

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço:

Sábado no Contexto Bar e Restaurante (Setor de Clubes), a partir das 12h. Buffet de feijoada custa R$ 49,90. Depois, ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam a partir de R$ 25.