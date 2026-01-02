Alok transforma réveillon de Copacabana em palco de celebração do mundo

Alok faz projeção de drones no ano novo em Copacabana - (crédito: Divulgação)

Mais de 5 milhões de pessoas se reuniram na praia de Copacabana para esperar a chegada de 2026. O réveillon entrou para a história com a apresentação de Alok, que levou ao céu um espetáculo inédito com 1.250 drones sincronizados formando a imagem do Cristo Redentor. A ação uniu tecnologia de ponta e forte simbolismo, visto que o monumento representado é um grande símbolo não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. O feito também quebrou o recorde do maior número de drones já utilizados em uma apresentação ao vivo na região.

Confira como foi a apresentação dos drones:

Diante de um público mesclado entre cariocas e turistas, o DJ apresentou um set especialmente pensado para a virada do ano. Reconhecido internacionalmente, Alok reforçou seu protagonismo no cenário global ao adaptar a música eletrônica a um evento de massa, dialogando com diferentes estilos, gerações e culturas. A resposta do público foi imediata, transformando a praia em um grande coro coletivo de celebração.

O ápice da noite ocorreu com a projeção do Cristo Redentor no céu, em um momento que provocou comoção e reflexão na transição entre os anos. A imagem, construída pelos drones em perfeita sincronia com a música, rapidamente ganhou as redes sociais e repercussão internacional. O Réveillon de 2026 reafirmou Copacabana como um dos maiores palcos de celebração do mundo e consolidou Alok como um artista que transforma shows em experiências coletivas marcadas por emoção e pertencimento.