Novelas que foram o maior fracasso em audiência na TV em 2025

Com a queda cada vez maior da audiência na TV, ao longo de 2025, também foi possível observar o fracasso de algumas novelas que não conseguiram corresponder às expectativas de audiência e repercussão.
O avanço do streaming e as mudanças no hábito de consumo do público, impactaram diretamente as tramas. Mesmo com títulos cercados de forte apelo nostálgico, as histórias acabaram registrando índices aquém do esperado, trazendo um alerta nas emissoras sobre a recalculação de rota para as próximas produções.
Em meio a alguns sucessos, as principais emissoras, Globo, Record, SBT e Band, viram seus índices despencarem. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as novelas que foram fracasso em audiência na TV em 2025. Confira abaixo:
Eternamente Apaixonados
Em mais uma decisão mirabolante e inesperada, o SBT retirou o folhetim mexicano apenas cinco dias após sua estreia. A trama de 2023, protagonizada por Diana Bracho, Marcus Ornellas e Alejandra Robles Gil, amargou péssima audiência, e frustrou os diretores e, consequentemente, o público.
A Escrava Isaura
Em cartaz pela quinta vez na Record, a edição remasterizada do folhetim estrelado por Bianca Rinaldi não manteve o histórico de bons índices alcançados ao longo das suas reapresentações, e, ainda que esteja no ar, já diminuiu a audiência da faixa vespertina em 12,4%.
A.Mar
Anunciada como sucessora de As Filhas da Senhora Garcia, a trama, que ainda permanece em carta, não conseguiu manter o público da antecessora, e até aqui, diminuiu a audiência do SBT em cerca de 15,2% no horário nobre.
Vale Tudo
Lançada como a maior aposta da Globo, em celebração aos 60 anos de história, o problemático remake assinado por Manuela Dias chegou ao fim com a terceira menor audiência da faixa das nove na história, com média de 23,5 pontos na Grande São Paulo. Apesar da forte divulgação, e de todo marketing criado em torno das reviravoltas, a trama foi alvo de uma série de críticas e reclamações do público e da imprensa pelo desenvolvimento da história.
A Caverna Encantada
O desgaste notório com o formato infanto-juvenil colocou o SBT em uma situação de crise gigantesca a ponto de interromper o setor de dramaturgia diante do fracasso da produção. A saga estrelada por Mel Summers sofreu com o boicote da própria emissora pelas diversas alterações de horários, e enfrentou o quadro de pior audiência por uma obra produzida pelo canal dos últimos 18 anos.
Rainha da Sucata
Em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, o clássico da dramaturgia têm registrado números significativamente menores que sua antecessora, A Viagem (1994). Com média parcial de apenas 13,5 pontos, a rejeição inicial do público inflenciou a emissora acelerar edições e usar o elenco para tentar reverter o quadro, gerando preocupação e sendo considerada uma das piores reprises da faixa dos últimos anos.