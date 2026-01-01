Novelas que foram o maior fracasso em audiência na TV em 2025 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Com a queda cada vez maior da audiência na TV, ao longo de 2025, também foi possível observar o fracasso de algumas novelas que não conseguiram corresponder às expectativas de audiência e repercussão.

O avanço do streaming e as mudanças no hábito de consumo do público, impactaram diretamente as tramas. Mesmo com títulos cercados de forte apelo nostálgico, as histórias acabaram registrando índices aquém do esperado, trazendo um alerta nas emissoras sobre a recalculação de rota para as próximas produções.

Em meio a alguns sucessos, as principais emissoras, Globo, Record, SBT e Band, viram seus índices despencarem. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as novelas que foram fracasso em audiência na TV em 2025. Confira abaixo:

Eternamente Apaixonados

Em mais uma decisão mirabolante e inesperada, o SBT retirou o folhetim mexicano apenas cinco dias após sua estreia. A trama de 2023, protagonizada por Diana Bracho, Marcus Ornellas e Alejandra Robles Gil, amargou péssima audiência, e frustrou os diretores e, consequentemente, o público.

A Escrava Isaura

Em cartaz pela quinta vez na Record, a edição remasterizada do folhetim estrelado por Bianca Rinaldi não manteve o histórico de bons índices alcançados ao longo das suas reapresentações, e, ainda que esteja no ar, já diminuiu a audiência da faixa vespertina em 12,4%.