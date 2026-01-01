InícioDiversão e Arte
Neymar, Lucas Rangel, MC Daniel… Os famosos que viraram papais em 2025

Vários famosos viraram papais seja pela primeira vez ou não em 2025

Neymar, Lucas Rangel, MC Daniel… Os famosos que viraram papais em 2025
O ano de 2025 ficou marcado por transformações profundas na vida de diversas celebridades brasileiras, especialmente aquelas que viveram a experiência da paternidade pela primeira vez ou ampliaram a família. Cantores, influenciadores e artistas celebraram a chegada de filhos, compartilharam emoções nas redes sociais e dividiram com o público momentos que simbolizaram novas fases pessoais. Entre estreias e reencontros com a rotina de pai, o período foi marcado por anúncios que comoveram fãs e seguidores.

Entre os pais de primeira viagem estão Thiaguinho, que comemorou o nascimento de Bento, fruto de seu relacionamento com Carol Peixinho, e MC Daniel, que realizou o sonho da paternidade com a chegada de Rás, filho de seu antigo relacionamento com Lorena Maria. O funkeiro já havia declarado anteriormente o desejo de ser pai, e a chegada do bebê marcou um capítulo importante de sua trajetória pessoal. Também viveram esse momento os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, que deram as boas-vindas à pequena Mia, além do ator Jullio Reis, que se tornou pai de Nara, filha de seu relacionamento com Manu Gavassi.

Outros famosos celebraram a chegada de novos filhos, ampliando famílias já existentes. João Gomes recebeu Joaquim, seu segundo filho com Ary Mirelle, enquanto Dilsinho anunciou o nascimento de Kadu, fruto do casamento com Beatriz Ferraz, somando-se à filha Bella. Já Samuel Rosa tornou-se pai pela quarta vez com a chegada de Dora, ao lado de Laura Sarkovas, além dos filhos mais velhos Juliano e Ana. O influenciador Thiago Nigro, casado com Maíra Cardi, também viveu a experiência da paternidade com o nascimento de Eloáh.

O futebol e as redes sociais também estiveram presentes nessa lista. Neymar celebrou a chegada de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi, juntando-se a Mavi, Helena e Davi Lucas. Já André Coelho enfrentou um momento delicado ao receber Theo após uma gestação marcada por complicações, enquanto seu irmão gêmeo não resistiu. Por fim, Yuri Meirelles e Nathalia Valente comemoraram a chegada de Thales, encerrando um ano marcado por emoções intensas e novos começos.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/01/2026 19:04
