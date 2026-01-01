Neymar, Lucas Rangel, MC Daniel… Os famosos que viraram papais em 2025





O ano de 2025 ficou marcado por transformações profundas na vida de diversas celebridades brasileiras, especialmente aquelas que viveram a experiência da paternidade pela primeira vez ou ampliaram a família. Cantores, influenciadores e artistas celebraram a chegada de filhos, compartilharam emoções nas redes sociais e dividiram com o público momentos que simbolizaram novas fases pessoais. Entre estreias e reencontros com a rotina de pai, o período foi marcado por anúncios que comoveram fãs e seguidores.

Entre os pais de primeira viagem estão Thiaguinho, que comemorou o nascimento de Bento, fruto de seu relacionamento com Carol Peixinho, e MC Daniel, que realizou o sonho da paternidade com a chegada de Rás, filho de seu antigo relacionamento com Lorena Maria. O funkeiro já havia declarado anteriormente o desejo de ser pai, e a chegada do bebê marcou um capítulo importante de sua trajetória pessoal. Também viveram esse momento os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, que deram as boas-vindas à pequena Mia, além do ator Jullio Reis, que se tornou pai de Nara, filha de seu relacionamento com Manu Gavassi.

Outros famosos celebraram a chegada de novos filhos, ampliando famílias já existentes. João Gomes recebeu Joaquim, seu segundo filho com Ary Mirelle, enquanto Dilsinho anunciou o nascimento de Kadu, fruto do casamento com Beatriz Ferraz, somando-se à filha Bella. Já Samuel Rosa tornou-se pai pela quarta vez com a chegada de Dora, ao lado de Laura Sarkovas, além dos filhos mais velhos Juliano e Ana. O influenciador Thiago Nigro, casado com Maíra Cardi, também viveu a experiência da paternidade com o nascimento de Eloáh.

O futebol e as redes sociais também estiveram presentes nessa lista. Neymar celebrou a chegada de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi, juntando-se a Mavi, Helena e Davi Lucas. Já André Coelho enfrentou um momento delicado ao receber Theo após uma gestação marcada por complicações, enquanto seu irmão gêmeo não resistiu. Por fim, Yuri Meirelles e Nathalia Valente comemoraram a chegada de Thales, encerrando um ano marcado por emoções intensas e novos começos.