Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (5/1)

ANO NOVO?

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ano é novo, mas os vícios são antigos e continuamos com os mesmos problemas, com uma boa parte de nossa humanidade apontando a um futuro robótico como se essa perspectiva fosse um panorama virtuoso no qual superaríamos essa vulnerabilidade nossa que chamamos de amor.

Essas pessoas equivocadas, mas cheias de poder material, estão convencidas de que todos os males sociais se originam naquilo que nos torna humanos, a empatia, a cordialidade, a boa vontade de ajudar e proteger aqueles que se encontram em situação miserável.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sinto informar aos que sustentam o equívoco que os males sociais não se originam aí, mas no vício de interpretar o ser humano como um objeto, e não como o sujeito de seu próprio destino, cheio de dilemas e vulnerabilidades para resolver.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O tempo de descanso passou voando, porque as coisas se posicionaram de tal maneira que será sábio encurtar a preguiça e se dedicar, de imediato, a tomar iniciativas produtivas. Elas tendem a ser muito bem recompensadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As visões que sua alma está tendo a respeito do futuro infundem esperança e entusiasmo. Desta vez, as chances de decolar são enormes. O nível de avanço dependerá de sua ousadia ao apostar alto nessas visões e torná-las realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que de melhor sua alma poderia ansiar não seria conquistado, nem sequer aproximado, sem tomar iniciativas atrevidas — atitudes que você talvez não tomasse em outros tempos. Não há nada a perder: siga em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os contatos que podem ser feitos agora tendem a ser muito proveitosos. Porém, é importante notar que talvez seja necessário se aproximar de pessoas que não lhe são particularmente simpáticas. Mesmo assim, vale o esforço.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de sua vontade estar na direção certa, neste momento será necessário se adaptar às circunstâncias. Pode parecer que sua vontade não vale nada, mas isso deve ser encarado como estratégia. Siga em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Comece a movimentar seus projetos, principalmente aqueles que dão mais frio na barriga, mas que também acenam com as melhores perspectivas. Tomando as iniciativas certas, tudo andará com rapidez.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De uma coisa sua alma não precisa duvidar: você está vivendo o tempo que separa o passado do futuro. Nenhum tempo passado foi melhor do que agora, e o futuro não será uma simples reprodução do que já foi.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitas conversas entusiasmam, pois colocam sobre a mesa perspectivas que parecem fáceis de realizar. Se tudo fosse realmente fácil, as pessoas teriam mais cuidado ao comentar. Reflita antes de acreditar em tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Certeza absoluta nunca haverá a respeito de nada e, se houver, será temporária. Ainda assim, todos precisamos nos agarrar a alguma certeza, pois é muito difícil viver permanentemente na dúvida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A qualidade e a motivação das iniciativas que você tomar agora serão decisivas para a construção do seu destino. Evite qualquer tipo de precipitação e procure agir com cálculo e precisão.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que você pretende não é realizável de imediato, pois o tempo está tomado por compromissos e sacrifícios assumidos. Mesmo que isso provoque desgaste agora, mantenha a serenidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A decolagem foi autorizada, desde que as pessoas consigam se entender minimamente, dividindo tarefas e organizando bem projetos e empreendimentos. Andar em companhia é mais difícil, mas compensa.