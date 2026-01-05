Andressa Urach rebate críticas por vídeo ousado com o filho

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora fez uso de passagens bíblicas para se justificar. No texto, ela afirma que "somos descendentes de Adão e Eva" e faz referência aos filhos do casal bíblico - (crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial)

Andressa Urach voltou a causar uma grande polêmica nas redes sociais nos últimos dias, após anunciar a gravação de um vídeo de conteúdo adulto com o filho mais velho, Arthur Urach, e se manifestou em torno das críticas que recebeu.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora fez uso de passagens bíblicas para se justificar. No texto, ela afirma que "somos descendentes de Adão e Eva" e faz referência aos filhos do casal bíblico, questionando críticas que vem recebendo.

"Sou a errada?"

"Deixa contar uma história para você que não leu a Bíblia… Somos descendentes de Adão e Eva, correto? Eles tiveram três filhos homens… Não sabia que homens geram filhos?", questionou Andressa Urach. Em seguida, acrescentou: "E eu sou a errada? Pergunta para Eva o que ela fez para gerar mais descendentes… Desculpa te contar isso…", disse.

As declarações foram publicadas após críticas sobre o conteúdo que envolvia o filho. A ex-vice Miss Bumbum não entrou em detalhes sobre o episódio no texto divulgado, limitando-se a argumentar com referências bíblicas e a rebater os comentários que recebeu nas redes sociais.

