Mariana Ximenes viverá romance polêmico com enteado em nova novela

Atriz viverá personagem provocadora na nova trama de Walcyr Carrasco

Mariana Ximenes viverá romance polêmico com enteado em nova novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mariana Ximenes, que foi escalada para o elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove da Globo, que substituirá Três Graças, viverá uma personagem que causará polêmica e dividirá opiniões.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz interpretará Lúcia, mulher que viverá um romance picante com o enteado, Lucas (Henrique Barreira). Ademir, esposo de Lúcia, deve ser vivido por Dan Stulbach, que está em fase de negociações com a emissora carioca.

Além disto, Henrique deve conciliar as gravações de Quem Ama, Cuida com as da segunda temporada de Os Donos do Jogo, série da Netflix. Este, inclusive, será o papel de retorno de Mariana Ximenes ao horário nobre, em que está longe dos folhetins desde Mania de Você (2024).

Quem Ama, Cuida, criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, possui direção artística de Amora Mautner, e possui previsão de estreia para maio, no lugar de Três Graças. Letícia Colin, Antonio Fagundes, Chay Suede, Isabel Teixeira e Agatha Moreira estarão nos papéis principais.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 06/01/2026 08:12
