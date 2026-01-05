'O Agente Secreto' avança em votação na corrida pelo Oscar 2026

A Academia de Cinema dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (5/1), que o filme brasileiro O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, está entre os outros 14 longas que avançaram para a próxima fase de votação na corrida pelo Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.
De acordo com a Academia, outros filmes de diversas nacionalidades seguem na disputa. Entre eles, estão outros projetos sul-americanos, europeus, asiáticos e africanos. Os resultados finais serão divulgados no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira.
Confira a lista de filmes indicados ao prêmio de Melhor Filme Internacional:
Argentina, Belén (Argentina)
O Agente Secreto (Brasil)
Foi Apenas um Acidente (França)
Som de Queda (Alemanha)
Homebound (Índia)
O Bolo do Presidente (Iraque)
Kokuho (Japão)
Tudo o que sobrou de você (Jordânia)
Valor Sentimental (Noruega)
Palestine 36 (Palestina)
A Única Saída (Coréia do Sul)
Sirât (Espanha)
Late Shift (Suíça)
A Garota Canhota (Taiwan)
A voz de Hind Rajab (Tunísia)
Veja a postagem feita pela Academia de Cinema dos Estados Unidos sobre o Oscar 2026:
