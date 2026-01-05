InícioDiversão e Arte
'O Agente Secreto' avança em votação na corrida pelo Oscar 2026

Filme brasileiro concorre com outros 14 longas na categoria de Melhor Filme Internacional. Lista final de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro

Set de gravação de uma cena do filme brasileiro 'O Agente Secreto' - (crédito: Victor Jucá/ Divulgação )
A Academia de Cinema dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (5/1), que o filme brasileiro O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, está entre os outros 14 longas que avançaram para a próxima fase de votação na corrida pelo Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.

De acordo com a Academia, outros filmes de diversas nacionalidades seguem na disputa. Entre eles, estão outros projetos sul-americanos, europeus, asiáticos e africanos. Os resultados finais serão divulgados no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira.

Confira a lista de filmes indicados ao prêmio de Melhor Filme Internacional: 

Argentina, Belén (Argentina)

O Agente Secreto (Brasil)

Foi Apenas um Acidente (França)

Som de Queda (Alemanha)

Homebound (Índia)

O Bolo do Presidente (Iraque)

Kokuho (Japão)

Tudo o que sobrou de você (Jordânia)

Valor Sentimental (Noruega)

Palestine 36 (Palestina)

A Única Saída (Coréia do Sul)

Sirât (Espanha)

Late Shift (Suíça)

A Garota Canhota (Taiwan)

A voz de Hind Rajab (Tunísia) 

Veja a postagem feita pela Academia de Cinema dos Estados Unidos sobre o Oscar 2026:

