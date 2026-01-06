Luan Santana revela como percebeu quem era a mulher da sua vida - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luan Santana abriu o coração sobre o relacionamento de idas e vindas com a esposa, Jade Magalhães. O cantor, que já esteve noivo da ex Izabella Cunha, falou sobre como percebeu que a atual companheira era a mulher de sua vida e mãe de sua filha, Serena, de 1 ano.

"A gente se conheceu há tanto tempo atrás, já viveu tanta coisa juntos. É difícil especificar um momento, a gente cresceu juntos, viveu as diferentes fases de uma vida juntos. E agora vivemos a melhor delas, que é aquela chegada da Serena", disse o sertanejo, em entrevista à revista Quem.

Papai coruja, Luan Santana não conteve a emoção ao ver a família que construiu ao lado de Jade. "A gente está muito feliz, celebra todos os dias e agradece demais a Deus por por tantas bênçãos e por estar tudo tão bem conosco. Eu estou muito feliz", afirmou.

"Serena teve uma evolução muito grande nesse primeiro ano. É gostoso quando a gente pega as primeiras fotos que tirou dela e compara com as últimas: tudo o que ela já aprendeu, a coordenação… é muito legal. E está só começando, né? Estou pronto pra viver tudo isso junto com ela", completou ele.

