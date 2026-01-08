Cantor faz show sem público e recebe apoio de famosos na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor de forró Jerônimo Vaqueiro chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de um show gratuito realizado em sua cidade natal, Lagarto, em Sergipe, sem a presença de público.

O registro, acompanhado de um desabafo sobre a falta de apoio local, rapidamente viralizou e gerou uma onda de mensagens de incentivo de artistas e influenciadores.

“Show gratuito, artista da própria cidade e entrega total. A plateia foi pequena, mas o respeito pela música foi gigante. Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois. Mesmo assim, a entrega nunca muda”, escreveu Jerônimo na legenda da publicação, feita na última segunda-feira (5).

As imagens mostram o músico se apresentando em um palco montado ao ar livre, sem plateia. As poucas pessoas no local estavam em barracas de comida e em uma igreja próxima ao espaço do show.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, nomes conhecidos demonstraram apoio ao cantor. “Tua hora vai chegar, aguenta firme! Sei muito bem como é isso”, escreveu Marlus Viana, do Calcinha Preta.

Já o influenciador Gordão da XJ comentou: “Já já, serão milhares de pessoas pagando para te ver, meu mano”.

O músico Cristian Bell também deixou uma mensagem de incentivo: “Deus abençoe, uma hora o jogo vira! Esse dia servirá de aprendizado”.

A influenciadora Cela Lopes destacou: “Já são milhares de pessoas te admirando aqui”.

Em apenas três dias, o vídeo ultrapassou 4 milhões de visualizações, 320 mil curtidas e 19 mil comentários.

Atualmente com cerca de 153 mil seguidores, Jerônimo fez uma nova publicação agradecendo o carinho do público e a mobilização gerada após o episódio.