Cachoeira de 'Stranger things' vira destino de lazer para fãs da série

Buscas no Google pelo nome da cachoeira cresceram cerca de 1.863%

A cachoeira Haifoss teve uma alta nas pesquisas no Google após virar cenário do episódio final de 'Stranger Things' - (crédito: Reprodução/ Wikimedia Commons)
A febre em torno do fim de Stranger things causou repercussão nas redes sociais e agora uma cachoeira na Islândia virou o destino de viagem entre os fãs da série. O local se chama cachoeira Haifoss e ganhou destaque no último episódio, quando a protagonista “Onze”, interpretada pela atriz Millie Bob Brown, aparece observando a queda da água.

A cachoeira é a quarta mais alta do país europeu, tendo 122 metros de altura, corre ao longo do rio Fossá e acaba em duas quedas d'água chamadas de "gêmeas". Ela está localizada em Helka, no sul da Islândia e o acesso ao ponto de observação das quedas é considerado difícil. O guia The world travel guy indica o uso de veículos com tração nas quatro rodas e alerta para a estrada acidentada.

De acordo com a Bókun, uma empresa do TripAdvisor, as pesquisas no Google por termos como “cachoeiras gêmeas de Haiffos”, “cachoeiras de Stranger Things” e “melhor época para viajar para Islândia” cresceram cerca de 5.000% depois do lançamento da temporada final da série. Já o termo “Haifoss”, subiu 1.863% nas pesquisas da plataforma, enquanto “Stranger things” registrou uma alta de 150%.

*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 08/01/2026 18:44
