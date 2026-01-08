'Jackass' está de volta: novo filme ganha data de estreia

A franquia americana Jackass lançará o quinto filme em 2026. O anúncio foi noticiado nesta quinta-feira (8/1) pela revista Variety, e posteriormente confirmado pelo co-criador, Johnny Knoxville nas redes sociais, assim como pela produtora Gorilla Flicks, fundada por Jeff Tremaine, o outro criador da série. Segundo a publicação, a estreia acontecerá no dia 26 de junho, pelo estúdio de cinema Paramount.

"Bem, caramba, estamos começando o ano com tudo! Queríamos avisar que neste verão 'Jackass' está de volta!! Nos vemos nos cinemas dia 26 de junho. Mais novidades em breve, mas queríamos que vocês soubessem por nós primeiro", escreveram os autores, na postagem.

Veja o anúncio feito por Knoxville em conjunto com a produtora nas redes sociais:

Inicialmente lançada em forma de série e transmitida no canal americano MTV, a franquia produziu o último filme, o quarto, há quatro anos e meio, em julho de 2021. O novo elenco ainda não foi anunciado. No entanto, de acordo com a Variety, é provável que o skatista 'Bam' Margera, um dos integrantes originais, não retorne. Ele acabou cortado da quarta produção por conta de uma violação de contrato relacionada a abuso de substâncias.

A série consiste em uma série de pegadinhas feitas por um conjunto de pessoas umas com as outras, inclusive, em alguns momentos, com a própria audiência. Engloba, também, uma série de desafios físicos.