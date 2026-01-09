"Meu Namorado Coreano": veja o desfecho dos casais do reality show

Nos episódios finais, o público finalmente descobre quem seguiu junto e quem preferiu encerrar a história - (crédito: Reprodução/Instagram/@netflixbrasil)

A Netflix liberou na quinta-feira (8/1) os quatro episódios finais do reality show Meu Namorado Coreano, que acompanha a ida de cinco brasileiras à Coreia do Sul para se encontrar com os respectivos parceiros romanticos. Nos episódios finais, o público finalmente descobre quem seguiu junto e quem preferiu encerrar a história. Confira o desfecho de cada casal:

Morena e Su-woong: casamento confirmado



O casal teve o final mais feliz da temporada. Morena e Su-woong decidiram se casar no Brasil após superarem as barreiras culturais impostas pela família coreana dele. Um dos momentos mais marcantes foi a carta sensível escrita por Morena para a mãe de Su-woong, que ajudou a consolidar o relacionamento. Os dois realizaram, inclusive, um ensaio fotográfico de pré-casamento na Coreia.

Mari e Danny: romance chega ao fim, amizade permanece

Mari e Danny optaram por encerrar o relacionamento amoroso e seguir apenas como amigos. Durante o programa, Danny demonstrou resistência em definir o status da relação ou avançar emocionalmente, o que gerou frustração em Mari. O adeus do casal foi discreto, marcado apenas por um rápido selinho.

Katy e San-gil: conexão em aberto

Sem rótulos ou decisões definitivas, Katy e San-gil encerraram o reality com a relação em aberto. Apesar de não oficializarem o namoro diante das câmeras, a sintonia e o carinho entre os dois ficaram evidentes, deixando no ar a possibilidade de continuidade fora do programa.

Camila e Yoo-chan: despedida amigável

Camila e Yoo-chan decidiram manter apenas o contato, sem promessas românticas. A relação foi construída com base em conversas francas e respeito mútuo, resultando em uma despedida afetuosa e madura no fim da temporada.

Luanny e Si-wan: futuro indefinido

O casal enfrentou conflitos ao longo do programa, especialmente após a revelação de que Luanny já é mãe. Ela chegou a permanecer mais tempo na Coreia após o fim das gravações. Meses depois, Luanny reapareceu feliz, mas o reality não confirmou se os dois seguem juntos, deixando o futuro do relacionamento em aberto

Meu Namorado Coreano

Gravada em Seul, no início de 2025, Mariana Tollendal, Camila Kim, Katy Dias, Luanny Vital e Morena Monaco passaram 22 dias na capital sul-coreana durante as gravações do reality. Ao longo da temporada, as participantes enfrentaram diferenças culturais, expectativas familiares e conflitos emocionais que colocaram os romances à prova.