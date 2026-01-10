Big Brother Brasília: BBB 26 começa com Casa de Vidro na capital do país

A 26ª edição do Big Brother Brasil começou mais cedo na capital federal. Até domingo (11/1), o shopping Conjunto Nacional recebe a famosa Casa de Vidro do BBB, de onde sairão dois dos 10 Pipocas do programa. Além de Brasília, a dinâmica ocorre simultaneamente em Manaus (AM), Salvador (BA), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS) e revelará o time dos anônimos do reality — em meio aos 20 candidatos, serão escolhidos um homem e uma mulher de cada região por meio de voto popular.

Por volta das 16h15 dessa sexta-feira (9/1), o público da capital recebeu, em meio a gritos, cartazes e aplausos, os participantes da Casa de Vidro e celebrou a participação de duas moradoras do Distrito Federal. Chaiany, 25 anos, atualmente mora na Ceilândia, mas viveu grande parte da vida na área rural. Passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia e começou a trabalhar aos 10 anos. Desempregada, a mulher que engravidou aos 15 sonha em construir uma vida estável.

Eufórica, Girley das Graças, mãe da brasiliense, descreveu a filha como uma pessoa extrovertida, mas que "também sabe ficar na dela". "Ela é um amor de pessoa, o público vai gostar", afirmou. "Meu coração está explodindo. É apavorante. Mas estou muito feliz, nunca vi tanta gente gritando o nome dela. Estou com medo, mas animada. Eu sinto que ela vai entrar na casa e ser a protagonista desse BBB", torceu.

Maria Luísa de Andrade ajudou a irmã durante o processo de inscrição. "Estou com a Chaiany nessa missão desde o começo do ano passado. A entrada dela na Casa de Vidro não foi uma surpresa para mim, mas para o resto da família sim", contou. "Ela tem muito o que entregar dentro da casa. É uma pessoa muito intensa, cativante, apaixonante, que te encanta desde o primeiro momento. Tenho certeza que ela será inesquecível", garantiu.

Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana, 29, veio para Brasília na adolescência, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Formada em direito, atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. "Ela não tem medo de nada", adiantou a amiga Ivana Carneiro. "O que precisar ser falado, ser dito, ela vai dizer. Eu tenho certeza que ela vai jogar muito. Ela não tem só um rostinho bonito, a bicha é porreta. Quando ela tem que falar, sai de perto, porque ela fala", garantiu.

Votação popular

Além de Chaiany e Jordana, estão confinados na Casa de Vidro o estudante de medicina veterinária Paulo Augusto, 21, e o modelo Ricardo, 35 — ambos representantes de Goiás.

O público terá a oportunidade de conhecer melhor os participantes das cinco Casas de Vidro por meio do Seleção BBB, especial exibido na Globo hoje, após a novela Três Graças, e amanhã, após o Domingão com Huck. Os pares escolhidos também serão revelados durante o Fantástico. A votação ocorre no site do gshow.

Para além da nova dinâmica envolvendo o grupo dos Pipocas, outra novidade são os Veteranos — pela segunda vez no reality, ex-participantes voltarão a competir pelo prêmio milionário. A edição ainda mantém o Camarote, composto por nomes conhecidos pelo público. A lista completa, porém, só será divulgada durante a estreia do BBB 26, nesta segunda, depois da novela das 21h.

Chaiany mora em Ceilândia e cresceu na zona rural (foto: Divulgação/Globo)

Chaiany, 25 anos

Nascida em Brasília, Chaiany mora em Ceilândia e atualmente está desempregada e em busca de uma vida estável. A participante da Casa de Vidro se define "como determinada e divertida, mas sem paciência", além de assumir ser explosiva, chorona e briguenta.

Moradora de Águas Claras, Jordana é influencier (foto: Fotos: Divulgação/Globo)

Jordana, 29 anos

Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana passou a morar em Brasília durante a adolescência com a avó materna. É advogada, mas atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. Considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática.

O goiano Paulo Augusto estuda Medicina Veterinária (foto: Divulgação/Globo)

Paulo Augusto, 21 anos

Natural de Inhumas (GO), o estudante de medicina veterinária Paulo Augusto, 21, atualmente mora em Anápolis e trabalha como pecuarista e influenciador. Sempre acompanhou o pai na roça e, assim, criou forte ligação com o campo e os animais. Segundo ele, é verdadeiro, observador, competitivo e transparente.

De Goiás, Ricardo é ex-atleta e atua como modelo (foto: Divulgação/Globo)

Ricardo, 35 anos

Pai de dois filhos, o modelo Ricardo vive em Goiânia (GO). Já foi atleta profissional de basquete, mas optou pela carreira na moda pelo retorno financeiro. Diz ser um cara tranquilo e sincero, mas que não deixa de se posicionar quando algo o desagrada. Assume ser bobão e afirma se apaixonar fácil.