InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Big Brother Brasília: BBB 26 começa com Casa de Vidro na capital do país

Estreia do BBB 26 tem gostinho diferente para moradores do Distrito Federal com realização da Casa de Vidro do Centro-Oeste no shopping Conjunto Nacional. Conheça os candidatos regionais que disputam vagas na casa mais vigiada do país

Casa de Vidro BBB 2026, Conjunto Nacional - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Casa de Vidro BBB 2026, Conjunto Nacional - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A 26ª edição do Big Brother Brasil começou mais cedo na capital federal. Até domingo (11/1), o shopping Conjunto Nacional recebe a famosa Casa de Vidro do BBB, de onde sairão dois dos 10 Pipocas do programa. Além de Brasília, a dinâmica ocorre simultaneamente em Manaus (AM), Salvador (BA), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS) e revelará o time dos anônimos do reality — em meio aos 20 candidatos, serão escolhidos um homem e uma mulher de cada região por meio de voto popular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Por volta das 16h15 dessa sexta-feira (9/1), o público da capital recebeu, em meio a gritos, cartazes e aplausos, os participantes da Casa de Vidro e celebrou a participação de duas moradoras do Distrito Federal. Chaiany, 25 anos, atualmente mora na Ceilândia, mas viveu grande parte da vida na área rural. Passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia e começou a trabalhar aos 10 anos. Desempregada, a mulher que engravidou aos 15 sonha em construir uma vida estável.

Eufórica, Girley das Graças, mãe da brasiliense, descreveu a filha como uma pessoa extrovertida, mas que "também sabe ficar na dela". "Ela é um amor de pessoa, o público vai gostar", afirmou. "Meu coração está explodindo. É apavorante. Mas estou muito feliz, nunca vi tanta gente gritando o nome dela. Estou com medo, mas animada. Eu sinto que ela vai entrar na casa e ser a protagonista desse BBB", torceu.

Maria Luísa de Andrade ajudou a irmã durante o processo de inscrição. "Estou com a Chaiany nessa missão desde o começo do ano passado. A entrada dela na Casa de Vidro não foi uma surpresa para mim, mas para o resto da família sim", contou. "Ela tem muito o que entregar dentro da casa. É uma pessoa muito intensa, cativante, apaixonante, que te encanta desde o primeiro momento. Tenho certeza que ela será inesquecível", garantiu.

Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana, 29, veio para Brasília na adolescência, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Formada em direito, atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. "Ela não tem medo de nada", adiantou a amiga Ivana Carneiro. "O que precisar ser falado, ser dito, ela vai dizer. Eu tenho certeza que ela vai jogar muito. Ela não tem só um rostinho bonito, a bicha é porreta. Quando ela tem que falar, sai de perto, porque ela fala", garantiu.

Votação popular

Além de Chaiany e Jordana, estão confinados na Casa de Vidro o estudante de medicina veterinária Paulo Augusto, 21, e o modelo Ricardo, 35 — ambos representantes de Goiás.

O público terá a oportunidade de conhecer melhor os participantes das cinco Casas de Vidro por meio do Seleção BBB, especial exibido na Globo hoje, após a novela Três Graças, e amanhã, após o Domingão com Huck. Os pares escolhidos também serão revelados durante o Fantástico. A votação ocorre no site do gshow.

Para além da nova dinâmica envolvendo o grupo dos Pipocas, outra novidade são os Veteranos — pela segunda vez no reality, ex-participantes voltarão a competir pelo prêmio milionário. A edição ainda mantém o Camarote, composto por nomes conhecidos pelo público. A lista completa, porém, só será divulgada durante a estreia do BBB 26, nesta segunda, depois da novela das 21h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vote na sua dupla favorita

Chaiany, 25, mora na Ceilândia e está em busca de uma vida estável
Chaiany mora em Ceilândia e cresceu na zona rural (foto: Divulgação/Globo)

Chaiany, 25 anos

Nascida em Brasília, Chaiany mora em Ceilândia e atualmente está desempregada e em busca de uma vida estável. A participante da Casa de Vidro se define "como determinada e divertida, mas sem paciência", além de assumir ser explosiva, chorona e briguenta. 

Moradora de Águas Claras, Jordana é influenciadora digital e tem 29 anos
Moradora de Águas Claras, Jordana é influencier (foto: Fotos: Divulgação/Globo)

Jordana, 29 anos

Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana passou a morar em Brasília durante a adolescência com a avó materna. É advogada, mas atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. Considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática. 

Paulo Augusto, 21, é estudante de Medicina Veterinária
O goiano Paulo Augusto estuda Medicina Veterinária (foto: Divulgação/Globo)

Paulo Augusto, 21 anos

Natural de Inhumas (GO), o estudante de medicina veterinária Paulo Augusto, 21, atualmente mora em Anápolis e trabalha como pecuarista e influenciador. Sempre acompanhou o pai na roça e, assim, criou forte ligação com o campo e os animais. Segundo ele, é verdadeiro, observador, competitivo e transparente. 

Pai de dois filhos, Ricardo é ex-atleta e atua como modelo profissional
De Goiás, Ricardo é ex-atleta e atua como modelo (foto: Divulgação/Globo)

Ricardo, 35 anos

Pai de dois filhos, o modelo Ricardo vive em Goiânia (GO). Já foi atleta profissional de basquete, mas optou pela carreira na moda pelo retorno financeiro. Diz ser um cara tranquilo e sincero, mas que não deixa de se posicionar quando algo o desagrada. Assume ser bobão e afirma se apaixonar fácil.

  

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 10/01/2026 05:00
SIGA
x