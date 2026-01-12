"Muito feliz": Lula reage à vitória de "O agente secreto" no Globo de Ouro

Lula disse que ele e Janja estão "muitos felizes" com a conquista de "O agente secreto" no Globo de Ouro - (crédito: Reprodução/Instagram - @ janjalula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, em uma postagem nas redes sociais, a vitória do filme O agente secreto no Globo de Ouro 2026. A produção brasileira conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, na madrugada desta segunda-feira (12/1).

Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no @goldenglobes.



Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo.



O troféu coroa o trabalho potente do querido… pic.twitter.com/4jmhsltNh8 — Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou estar “muito feliz”, ao lado da primeira-dama Janja, com a conquista e destacou o reconhecimento internacional do cinema nacional. “Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo”, escreveu o presidente.

O presidente ressaltou que a estatueta coroa o trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho e de todo o elenco, que classificou como extraordinário. Lula citou nominalmente os atores Wagner Moura, Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Gabriel Leone e Carlos Francisco, além de toda a equipe envolvida na produção.

Na mensagem, o presidente também destacou o conteúdo histórico e político do filme. Segundo Lula, O agente secreto é uma obra essencial para preservar a memória sobre a violência da ditadura militar e para ressaltar a capacidade de resistência do povo brasileiro.