BBB26: conheça os primeiros participantes do camarote

O Big Brother Brasil 26 começa nesta segunda-feira (12/1) e com o início do programa, os participantes seguem sendo anunciados. No domingo (11), foram escolhidos pelo público os participantes das Casas de Vidro que integram o grupo pipoca.

Já no grupo camarote, dois brothers foram anunciados na noite desta segunda. A atriz Solange Couto, 69 anos, é um dos destaques. Conhecida nacionalmente pela personagem Dona Jura, da novela O Clone (2001), a artista integra o time de famosos da temporada, que aposta em veteranos da televisão e até em figurinhas já conhecidas do reality show.

Solange Couto (foto: Globo/Manoella Mello)

Natural do Rio de Janeiro, Solange iniciou a carreira artística como dançarina e modelo. A estreia como atriz aconteceu em Os Imigrantes (1981), na TV Bandeirantes, abrindo caminho para uma trajetória marcada por passagens em diferentes emissoras.

Ao longo da carreira, atuou em produções de destaque como Sinhá Moça (1986), Kananga do Japão (1989), Renascer (1993) e A Viagem (1994). Na Record, esteve em novelas como Ribeirão do Tempo (2010) e Balacobaco (2012). O retorno à Globo ocorreu em 2015, com Malhação: Seu Lugar no Mundo. Mais recentemente, participou de Garota do Momento (2024) e fez uma aparição especial em Dona de Mim (2025), retomando a icônica Dona Jura, personagem eternizada pelo bordão “Né brinquedo não!”.

Mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamim —, Solange já foi casada três vezes, entre eles com o cantor Sidney Magal.

Juliano Floss (foto: Globo/Manoella Mello)

O outro participante anunciado foi o influenciador Juliano Floss, 21 anos, que soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Natural de Pinhalzinha, Santa Catarina, ele já participou do programa Dança dos Famosos no Domingão com Huck em 2024.

Juntos há quase dois anos, ele namora a cantora Marina Sena.

Estreia

O BBB 26 é apresentado pelo quinto ano consecutivo por Tadeu Schmidt e marca a segunda edição sem a direção de Boninho. O comando do reality agora está nas mãos de Rodrigo Dourado.

Nesta temporada, todos os participantes do grupo Pipoca foram escolhidos pelo público, em uma dinâmica inédita realizada simultaneamente em todas as regiões do país. Ao todo, 20 competidores foram distribuídos em cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil:

Norte: Brígido e Marciele

Sul: Pedro e Samira

Sudeste: Breno e Milena

Centro-Oeste: Jordana e Paulo Augusto

Nordeste: Marcelo e Maxiane

Outra grande novidade é a possibilidade de troca de participantes ao longo do jogo. Uma segunda residência, chamada de Laboratório, abriga possíveis futuros brothers, que poderão substituir competidores a qualquer momento da competição.

O tradicional Big Fone também ganhou mudanças. Agora, três aparelhos estão instalados na casa, mas apenas um tocará de fato, decisão que será definida por votação do público.

Os demais participantes que integram o grupo camarote só serão anunciados na transmissão ao vivo que começa às 22h55 na TV Globo.



