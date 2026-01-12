Tudo que se sabe sobre o retorno do BTS em 2026

Após uma pausa que durou cerca de quatro anos, o BTS confirmou oficialmente o retorno como grupo completo em 2026. A volta ocorrerá depois de todos os sete integrantes concluírem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, encerrado em junho de 2025. O retorno está marcado para 20 de março deste ano e inclui o lançamento de um novo álbum de estúdio, além de uma turnê mundial.

A BigHit Music, empresa responsável pela carreira do grupo, anunciou no dia 1º de janeiro de 2026 que o BTS lançará seu quinto álbum de estúdio na data marcada, às 13h no horário da Coreia do Sul. A divulgação mobilizou milhões de fãs ao redor do mundo e provocou instabilidade temporária na plataforma Weverse, rede oficial que conecta artistas e admiradores.

Este será o primeiro disco de inéditas do grupo desde Map of the Soul: 7, de 2020. Embora o BTS tenha lançado o álbum Proof em 2022, o projeto teve caráter comemorativo e reuniu músicas já conhecidas. A nova composição contará com 14 faixas inéditas, desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2025, quando os integrantes finalmente puderam se reunir após o cumprimento das obrigações militares.

Segundo a gravadora, o álbum traz narrativas pessoais e reflete o amadurecimento artístico do grupo após experiências individuais vividas durante a pausa. O líder RM destacou, em mensagens aos fãs, que o processo criativo foi marcado por reflexão e renovação coletiva.

Antes mesmo da confirmação pública do retorno, membros selecionados do fã-clube oficial, o ARMY, receberam cartas escritas à mão pelos integrantes. As mensagens expressavam gratidão, expectativa e emoção pelo reencontro do grupo completo. Todas traziam a data "20.03.2026", o que levou o fandom a especular sobre o retorno semanas antes do anúncio oficial.

As cartas também serão disponibilizadas digitalmente no Weverse, ampliando o acesso aos que não receberam as versões físicas.

Turnê

Com relação à turnê, as datas e os países serão divulgados oficialmente em 14 de janeiro, à meia-noite no horário sul-coreano. A expectativa do mercado é de que essa seja uma das maiores turnês da década, com shows em estádios e múltiplas cidades em diferentes continentes. A última grande turnê do grupo ocorreu em 2022, com a série Permission to Dance on Stage, que teve apresentações em Seul, Los Angeles e Las Vegas.

O retorno só foi possível após a conclusão do serviço militar obrigatório de todos os membros, exigido por lei na Coreia do Sul. Jin foi o primeiro a se alistar, em dezembro de 2022, e recebeu baixa em junho de 2024. J-Hope deixou o serviço em outubro do mesmo ano. RM, V, Jimin e Jung Kook concluíram o alistamento em junho de 2025, enquanto SUGA encerrou o serviço alternativo no fim do mesmo mês.

O reencontro oficial dos sete integrantes aconteceu em 21 de junho de 2025. Com isso, o BTS celebrou seu 12º aniversário de estreia com o BTS Festa 2025, realizado no KINTEX, em Goyang, nos dias 13 e 14 de junho, com um evento que reuniu exposições interativas, objetos pessoais dos membros, troféus e experiências imersivas para os fãs.

Já no fim de 2025, o grupo participou de uma transmissão ao vivo conjunta no Weverse para celebrar a virada do ano. No entanto, pouco depois, as contas oficiais do grupo no Instagram foram apagadas.

Durante a pausa nas atividades em grupo, todos os integrantes mantiveram carreiras solo ativas. Confira:

Jin: Lançou o álbum solo The Astronaut e embarcou na Run Seok Jin - EP Tour, com shows no Estádio Goyang (28 e 29 de junho de 2025) e uma turnê mundial pelo Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda;

Lançou o álbum solo The Astronaut e embarcou na Run Seok Jin - EP Tour, com shows no Estádio Goyang (28 e 29 de junho de 2025) e uma turnê mundial pelo Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda; J-Hope: Lançou Jack In The Box, foi a atração principal do Lollapalooza 2022, concluiu a turnê mundial Hope on the Stage com shows finais no Estádio Goyang (13 e 14 de junho de 2025) e lançou o novo single digital Killin' It Girl (feat. GloRilla) em 13 de junho de 2025;

Lançou Jack RM: Continuou o trabalho a solo e descreveu o processo criativo para o regresso do grupo como reflexivo;

SUGA: Lançou o álbum D-DAY e embarcou em uma turnê solo;

Jimin: Lançou seu álbum solo de estreia "FACE", que alcançou o 2º lugar na Billboard 200. Fez parceria com Jung Kook na série do Disney+ "Are You Sure?!" (a 2ª temporada estreou em dezembro de 2025);

V: Tornou-se o primeiro embaixador da marca de beleza coreana TIRTIR;

Tornou-se o primeiro embaixador da marca de beleza coreana TIRTIR; Jung Kook: Lançou seu álbum solo de estreia e embarcou em uma turnê promocional antes de se alistar no exército. Colaborou com Jimin na série de viagens Are You Sure?!