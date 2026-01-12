InícioDiversão e Arte
Marcel desiste e deixa o BBB26 nas vésperas de estreia

Escolhido como participante do grupo Pipoca após passagem pela Casa de Vidro Sudeste, desistente já tem substituto anunciado

Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina - (crédito: Divulgação / Rede Globo)
Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina

Vencedor da votação para entrar na casa do BBB26 após passagem pela Casa de Vidro Sudeste, Marcel desistiu de participar do reality show nas vésperas de estreia. Com o comunicado de saída, a responsável por produzir o programa, a Rede Globo, informou que Breno, outro representante da Casa de Vidro Sudeste, será o substituto.

Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Formado em Biologia e mestrado em Biotecnologia, é filho caçula. Desde a infância, perseguiu o sonho de se tornar atleta profissional de vôlei. Uma lesão no ombro, porém, interrompeu a trajetória. "Tive que me adaptar a viver uma vida comum", relembra. 

Após a frustração, teve diversas ocupações. Exemplos são operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Em 2016, decidiu recomeçar em Santa Catarina, com o objetivo de completar uma formação acadêmica. Hoje, é modelo, promoter de eventos e cuida da carreira científica. 

