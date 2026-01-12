Marcel desiste e deixa o BBB26 nas vésperas de estreia

Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina - (crédito: Divulgação / Rede Globo)

Vencedor da votação para entrar na casa do BBB26 após passagem pela Casa de Vidro Sudeste, Marcel desistiu de participar do reality show nas vésperas de estreia. Com o comunicado de saída, a responsável por produzir o programa, a Rede Globo, informou que Breno, outro representante da Casa de Vidro Sudeste, será o substituto.

Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Formado em Biologia e mestrado em Biotecnologia, é filho caçula. Desde a infância, perseguiu o sonho de se tornar atleta profissional de vôlei. Uma lesão no ombro, porém, interrompeu a trajetória. "Tive que me adaptar a viver uma vida comum", relembra.

Após a frustração, teve diversas ocupações. Exemplos são operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Em 2016, decidiu recomeçar em Santa Catarina, com o objetivo de completar uma formação acadêmica. Hoje, é modelo, promoter de eventos e cuida da carreira científica.