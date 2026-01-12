Marcel desiste e deixa o BBB26 nas vésperas de estreia

Vencedor da votação para entrar na casa do BBB26 após passagem pela Casa de Vidro Sudeste, Marcel desistiu de participar do reality show nas vésperas de estreia. Com o comunicado de saída, a responsável por produzir o programa, a Rede Globo, informou que Breno, outro representante da Casa de Vidro Sudeste, será o substituto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Natural de Contagem (MG), Breno tem 33 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Formado em Biologia e mestrado em Biotecnologia, é filho caçula. Desde a infância, perseguiu o sonho de se tornar atleta profissional de vôlei. Uma lesão no ombro, porém, interrompeu a trajetória. "Tive que me adaptar a viver uma vida comum", relembra.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após a frustração, teve diversas ocupações. Exemplos são operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Em 2016, decidiu recomeçar em Santa Catarina, com o objetivo de completar uma formação acadêmica. Hoje, é modelo, promoter de eventos e cuida da carreira científica.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Lara Estelita inicia 2026 com seu projeto mais ambicioso: o álbum de estreia ’10/10′
- Diversão e Arte Escritora Lília Diniz lança ‘Vozes de Mussambê’ neste sábado (17/1)
- Diversão e Arte O que imprensa internacional disse sobre vitória histórica de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro: 'Brasil chegando com tudo'
- Diversão e Arte A vida amorosa de ex-BBBs famosos
- Diversão e Arte Anitta vence disputa com empresa que tentou registrar seu nome em cosméticos
- Diversão e Arte Plataforma streaming do Itaú lança projeto que colocará produções no ar