A vida amorosa de ex-BBBs famosos

Viih Tube e Eliezer são um exemplo de ex participantes do BBB que atualmente levam a vida de casados

Com a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), surgem também romances improváveis e histórias que muitas vezes ultrapassam os limites do confinamento. Para muitos participantes, o reality é uma oportunidade para fama, no entanto, nem todos se acostumam com essa rotina que o programa traz, muitos inclusive preferem deixar de lado a maior parte da vida pública e viver com foco na rotina familiar.

Ao longo das edições, alguns ex-BBBs trocaram a exposição do programa por uma rotina marcada por casamento, filhos e projetos em comum. São diversos os casos em que ex-participantes se casaram e acabaram “sumindo” dos holofotes para dar maior atenção à rotina cotidiana de uma pessoa casada ou até mesmo pai e mãe. Por isso, o Correio selecionou alguns examplos:

Munik Nunes

A campeã do BBB Munik Nunes é uma que agora desfruta os benefícios do prêmio dado pela TV Globo. A vencedora da 16ª edição do reality hoje vive com a filha, Catarina, de um ano, e o marido, o empresário Paulinho Simão, que curiosamente já foi noivo de outra campeã do programa, Emilly Araújo, que venceu o BBB 17.

Breno Simões e Paula Amorim

Uma bonita história de amor é a do casal de ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim que participaram do BBB 18, onde se conheceram e começaram o relacionamento, que dura até os tempos atuais. Os dois atualmente são pais de Théo, de três anos, e nos últimos anos na tentativa de ter o segundo filho sofreu três abortos espontâneos, o último em julho do ano passado.

Viih Tube e Eliezer

O relacionamento de Viih Tube (25) e Eliezer (35) começou fora do BBB, afinal, eles participaram de edições diferentes do programa, BBB 21 e BBB 22 respectivamente. O casal começou o namoro em 2022 e já em 2023 oficializaram união estável, eles são pais da Lua, de dois anos e do Ravi, com apenas um ano.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy participou do BBB 7, ficando famoso na época como um dos maiores vilões do programa por protagonizar uma rivalidade com o campeão da edição Diego Alemão. Atualmente, o ex-BBB de 49 anos é casado com a terapeuta Priscila Monroy, com quem tem uma filha.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo

O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceu durante o confinamento do reality e manteve o romance após o programa. O namoro evoluiu e os dois se casaram no início de 2024 em uma cerimônia em São Paulo.

