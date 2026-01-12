InícioDiversão e Arte
Big Brother Brasil

A vida amorosa de ex-BBBs famosos

Muitos dos que já participaram do reality optam atualmente por uma vida mais reservada em família; confira a lista

Viih Tube e Eliezer são um exemplo de ex participantes do BBB que atualmente levam a vida de casados - (crédito: Reprodução/Instagram)
Com a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), surgem também romances improváveis e histórias que muitas vezes ultrapassam os limites do confinamento. Para muitos participantes, o reality é uma oportunidade para fama, no entanto, nem todos se acostumam com essa rotina que o programa traz, muitos inclusive preferem deixar de lado a maior parte da vida pública e viver com foco na rotina familiar.

Ao longo das edições, alguns ex-BBBs trocaram a exposição do programa por uma rotina marcada por casamento, filhos e projetos em comum. São diversos os casos em que ex-participantes se casaram e acabaram “sumindo” dos holofotes para dar maior atenção à rotina cotidiana de uma pessoa casada ou até mesmo pai e mãe. Por isso, o Correio selecionou alguns examplos:

Munik Nunes

  • A campeã do BBB Munik Nunes é uma que agora desfruta os benefícios do prêmio dado pela TV Globo. A vencedora da 16ª edição do reality hoje vive com a filha, Catarina, de um ano, e o marido, o empresário Paulinho Simão, que curiosamente já foi noivo de outra campeã do programa, Emilly Araújo, que venceu o BBB 17.

Breno Simões e Paula Amorim

  • Uma bonita história de amor é a do casal de ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim que participaram do BBB 18, onde se conheceram e começaram o relacionamento, que dura até os tempos atuais. Os dois atualmente são pais de Théo, de três anos, e nos últimos anos na tentativa de ter o segundo filho sofreu três abortos espontâneos, o último em julho do ano passado.

Viih Tube e Eliezer

  • O relacionamento de Viih Tube (25) e Eliezer (35) começou fora do BBB, afinal, eles participaram de edições diferentes do programa, BBB 21 e BBB 22 respectivamente. O casal começou o namoro em 2022 e já em 2023 oficializaram união estável, eles são pais da Lua, de dois anos e do Ravi, com apenas um ano.

 
 
 
Alberto Cowboy

Laís Caldas e Gustavo Marsengo

  • O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceu durante o confinamento do reality e manteve o romance após o programa. O namoro evoluiu e os dois se casaram no início de 2024 em uma cerimônia em São Paulo.

 
 
 
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 12/01/2026 14:10 / atualizado em 12/01/2026 14:20
