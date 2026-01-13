Wagner Moura viveu tórrido romance com autora de novelas

Wagner Moura e Manuela Dias tiveram um 'breve relacionamento' durante a faculdade - (crédito: AFP / redes sociais)

Antes de se tornar um dos atores brasileiros mais reconhecidos dentro e fora do país, Wagner Moura viveu um breve romance com a autora de novelas Manuela Dias. O relacionamento ocorreu nos anos 1990, quando os dois ainda estavam na faculdade. Ambos estudaram na Universidade Federal da Bahia. Em entrevistas, ela disse que foi um breve, mas intenso amor.

"Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado. Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre", disse ela à revista GQ, em dezembro de 2025.

"Quando o vi em cena pela primeira vez, em uma peça dirigida por Zé Possi Neto, tive certeza de que um foguete estava decolando, um vulcão entrara em erupção. Assim foi: o galã de olhos tristes vê horizontes cada vez mais longínquos. Ele é ator, pensador, escritor, ativista... Um artista que amplia todos os conceitos", contou.

Na época, Wagner ainda não havia engrenado de vez na carreira artística. Estudante de jornalismo, envolvido com teatro e música em Salvador, ele vivia um momento de descobertas pessoais e profissionais — o mesmo cenário em que conheceu Manuela, que anos depois se tornaria uma das principais autoras da TV Globo, responsável por sucessos como Amor de mãe e pelo controverso remake de Vale tudo.

Depois do romance com Manuela Dias, Wagner Moura seguiu sua vida pessoal longe de grandes exposições. Desde 2001, ele é casado com a fotógrafa e jornalista Sandra Delgado, com quem construiu uma relação sólida e discreta. Os dois têm três filhos: Bem, Salvador e José.

Os ex-relacionamentos de Manuela Dias

Ao longo da vida, Manuela Dias também teve outros relacionamentos com nomes conhecidos do meio artístico. Além do romance com Wagner Moura, a autora acumulou histórias que frequentemente chamaram a atenção do público.

O primeiro namoro dela foi com o diretor Tiago Worcman, que atualmente é casado com a atriz Carolina Dieckmann. As duas trabalharam juntas em Vale tudo: Carolina viveu Leila na trama de Dias.

Ela também manteve um relacionamento com o cineasta Caio Sóh, também ex-namorado da atriz Nathália Dill. Os dois têm uma filha, Helena, de 10 anos.

Posteriormente, Manu namorou Murilo Benício entre 2019 e 2020, no período em que ele integrava o elenco da novela Amor de Mãe, escrita por ela. O relacionamento terminou durante a exibição da trama.

Em 2025, foi noticiado o namoro de Manuela com o produtor Lucas Vianna, mais jovem e filho de atores. Ela descreveu a relação como uma parceria marcada por troca e aprendizado.