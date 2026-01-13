João Lanari Bo faz live para falar sobre o cinema russo e ucraniano

João Lanari, autor do livro Rússia, Ucrânia e o cinema em tempos de guerra - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (14/1), às 19h, João Lanari Bo, Maria do Rosário Caetano, Emilia Silveira e Fabricio Duque discutem cinema russo e ucraniano em uma live no canal Vertentes do Cinema. O debate será baseado no novo livro do cineasta e professor João Lanari Bo, Rússia, Ucrânia e o cinema em tempos de guerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Com vitórias no Globo de Ouro, O Agente Secreto ganha força rumo ao Oscar

Segundo Lanari, os filmes, de documentário e ficcção, dizem muito sobre o conflito entre os dois países. “ São testemunhos de situações particulares, vivências das pessoas desses países. Oferecem um quadro distinto da cobertura midiática sobre o assunto e trazem conhecimentos novos sobre essa realidade tão distante do Brasil”, explica.

Leia também: Kleber Mendonça e uma política do afeto



Para ele, a representação da guerra no cinema virou um combate de percepções. “ A produção ucraniana, a despeito das dificuldades de realização, por razões óbvias – como fazer um filme com o país em guerra? – logrou resultados expressivos, carregados de intensidade histórica. Na Rússia, os cineastas estão divididos quanto a apoiar ou não a invasão do país vizinho, enquanto na Ucrânia a atividade cinematográfica integrou-se à resistência contra o invasor”, destaca.

Para acompanhá-lo no debate, a jornalista cultural que escreve na Revista de Cinema, Maria do Rosário Caetano, a documentarista e roteirista de cinema e televisão, Emilia Silveira, e o jornalista e crítico cinematográfico Fabricio Duque entram na discussão sobre o cinema dos dois países.