BTS divulga as datas para a turnê no Brasil de 2026

Depois de três anos de hiatus, o grupo de k-pop BTS anunciou oficialmente uma nova turnê mundial e confirmou o Brasil na rota. O grupo sul-coreano fará três apresentações em São Paulo, em 28, 30 e 31 de outubro. Os locais dos shows ainda não foram divulgados.

A turnê tem início marcado para 9 de abril, na Coreia do Sul, país de origem do grupo. Na sequência, os integrantes passam por Tóquio, seguem para os Estados Unidos e depois para a Europa, com apresentações previstas na Espanha, Reino Unido e França. A etapa sul-americana inclui Colômbia, Brasil, Argentina e Chile.

O anúncio ocorre em um momento simbólico para o BTS: o retorno oficial do grupo após todos os integrantes concluírem o serviço militar obrigatório. A expectativa é que essa nova fase seja acompanhada pelo lançamento de um novo álbum, previsto para chegar às plataformas de streaming em 20 de março.

Até o momento, as datas de início das vendas de ingressos não foram informadas.

A última turnê mundial do BTS aconteceu entre 2018 e 2019, com a BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself. Em 2020, o grupo chegou a anunciar a Map of the Soul Tour, mas os shows foram cancelados em razão da pandemia de covid-19.

