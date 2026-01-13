BBB 26: Fala de Solange Couto sobre Bolsa Família gera críticas; entenda

"É muito difícil quando um adolescente diz que quer estudar e escuta de uma pessoa mais velha que é melhor que ela procrie por conta do benefício", declarou a atriz - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Na primeira noite do Big Brother Brasil 26, fala da atriz Solange Couto, representante do grupo Camarote, sobre benefícios sociais repercutiu na internet. Apesar de não citar o nome do programa, internautas apontam que artista se referia ao Bolsa Família no comentário feito na noite de segunda-feira (13/1).

Na fala, Solange Couto relata que viu uma “figura política importante” dizendo a uma criança que “é melhor você ter filhos que estudar”. “Eu vi uma garota dizendo assim: ‘Dona fulana, eu passei para a quinta série, eu quero completar, mas aqui na cidade não tem’. Essa pessoa de poder virou e falou assim para a menina: ‘Você tem benefícios, é melhor você ter filhos que estudar!’. Eu não vou dizer o nome do benefício, mas eu vi, ninguém me contou”, relatou.

“É muito difícil quando um adolescente diz que quer estudar e escuta de uma pessoa mais velha que é melhor que ela procrie por conta do benefício”, continua. O comentário gerou críticas na internet, que acusam a atriz de disseminar desinformação e afirmar que benefícios sociais desestimula jovens a estudar.

No caso do Bolsa Família, a frequência escolar dos filhos é obrigatória. Para o recebimento do benefício, é necessário que crianças de 4 a 5 anos cumpram a frequência de 60%, a exigência é de 75% para os filhos de 6 a 18 anos. Também é necessário que as crianças de até 7 anos esteja com a carteira de vacinação em dias e que as gestantes façam o pré-natal, além do acompanhamento nutricional, de peso e altura, feito pelos agentes do programa.

Importante salientar que o benefício é recebido pelo responsável familiar (RF), referenciado no Cadastro Único (CadÚnico). No caso citado pela atriz, a evasão escolar por parte da adolescente resultaria no fim do recebimento do Bolsa Família pelos pais ou responsáveis. A frequência escolar não é exigida ao responsável familiar, no entanto, mesmo se tivesse filhos, a jovem citada não conseguiria se cadastrar como RF por não atingir a idade mínima de 16 anos.

Além do Bolsa Família, o programa Pé de Meia, também atrelado ao CadÚnico, exige a manutenção dos estudos. Nesse caso, o benefício é depositado na conta do estudante de ensino médio, que deve estar devidamente matriculado e comprovar frequência nas aulas.

Antes do relato, Solange afirmou não ter partido político. “Não tenho lado nenhum e minha religião é Deus. Não discuto gosto, religião, time de futebol e o brioco… Cada um tem o seu!”, relatou.

Embora não esteja filiada atualmente, a atriz chegou a ser anunciada como candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro pelo Partido Social Liberal (PSL), mas renunciou à candidatura em 2014. Partido de Jair Bolsonaro em 2018, o PSL sofreu um racha político entre os apoiadores do então presidente e do líder do grupo, Luciano Bivar. A disputa resultou na saída de Bolsonaro e aliados para o PL, além da criação do União Brasil, fusão entre os políticos que seguiram no PSL e o Democratas (DEM).