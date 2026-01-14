InícioDiversão e Arte
Terceira temporada de Euphoria ganha trailer; confira

Série está prevista para estrear em 12 de abril, após quatro anos de pausa

HBO divulga trailer da terceira temporada de Euphoria - (crédito: Reprodução/HBO)

Após quase quatro anos de expectativa, a HBO divulgou o primeiro trailer da terceira temporada da aclamada série de drama Euphoria. A produção sofreu adiamentos após conflitos de agenda dos envolvidos. 

Grandes sucesso do streaming, a obra foi responsável por alavancar a carreira de um elenco de peso, como Zendaya, ganhadora de dois prêmios Emmy, em 2020 e 2022, pela atuação na série. 

Nesta temporada, que estreia em 12 de abril, os personagens saíram do ensino médio, lidando com os desafios da vida adulta. Além do retorno do elenco original, com Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Alexa Demie, a trama traz novos nomes. Um dos destaques é a cantora espanhola Rosalía. 

Essa também é a primeira temporada sem Angus Cloud, que vivia o personagem Fezco. O ator morreu em 2023, vítima de overdose. 

Confira o trailer. 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 14/01/2026 14:33
