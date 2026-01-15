Evaporou! Conheça o cantor mirim que conquistou a internet

Com mais de 110 mil visualizações no YouTube, 448 mil em um corte do Instagram e 267 mil no X (antigo Twitter), a música "Peguei no Vácuo", do cantor mirim Nícolas Netto, de 11 anos, conquistou a internet. Para além das contas oficiais do artista, a canção foi reproduzida por perfis de diversas idades, apesar das crianças serem o seu público-alvo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No vídeo que viralizou, o cantor está em uma apresentação ao lado dos irmãos, os gêmeos Caio Catto e Natan Natto, de 7 anos. O trecho destaca a parte da letra em que Nícolas canta: “Peguei no vácuo. Cadê? Peguei no vácuo. Ali. Ixi. Evaporou”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver tanta gente, inclusive adultos, ouvindo ‘Peguei no Vácuo’. Essa música nasceu de um jeito muito simples e muito verdadeiro. E hoje, ver essa música chegando a pessoas de todas as idades é muito emocionante”, afirma Nícolas.

A canção aproximou o artista de um público mais amplo, mas está longe de ser o primeiro sucesso dele. “Música de Diversão”, lançada em 2024, já conta com mais de 997 mil plays no Spotify e 2,6 milhões de visualizações no YouTube. No Instagram, a conta de Nícolas, administrada pela mãe Thaise Botelho, já conta com mais de 831 mil seguidores.

O sucesso não está restrito à internet e Nícolas está em turnê com o espetáculo “Explosão de Alegria”, que percorre diferentes cidades do país e apresenta as 24 músicas já gravadas e escritas pelo artista. “Fazemos vários shows por mês, passando por teatros, eventos, exposições, aniversários de cidades, prefeituras e grandes programações públicas em diversas regiões”, relata Thaise. O espetáculo chegou a reunir mais de 100 mil pessoas em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Para Nícolas, os shows e a música não são trabalho e sim “pura diversão”. “A parte da organização e de tudo que é profissional fica com a minha equipe. Eles cuidam dessa parte para que eu possa fazer o que eu mais gosto, que é levar alegria para as pessoas”, relata o artista.

“E é curioso porque eu nunca fico nervoso antes de um show. As pessoas perguntam se dá frio na barriga, mas para mim é o contrário, é alegria. Estar no palco, cantando com o público, é uma das maiores diversões da minha vida. Eu sinto que é exatamente isso que eu nasci para fazer”, afirma.

E ele conta com o apoio de toda a família. Além da mãe, o pai das crianças, Jaques Botelho, está envolvido na arte. “Nós participamos de tudo. Estamos sempre juntos nos shows, nos eventos, nos bastidores e no dia a dia. É um projeto construído em família, com muito cuidado e muita presença”, diz Thaise.

A proteção física e emocional dos filhos também é o foco deles. As redes sociais são administradas pela mãe, que monitora o acesso aos comentários e filtra o que é inapropriado. “Nosso cuidado é para que o Nícolas cresça com autoestima, equilíbrio e consciência de que o valor dele não está em números ou opiniões aleatórias, mas na conexão verdadeira que ele constrói com as pessoas através da música”, comenta.

Bastidores

Para além dos palcos, a rotina de Nícolas durante a semana é similar à de qualquer outro garoto de 11 anos. O artista vai à escola, estuda, volta e se diverte à tarde ao lado dos irmãos. É neste tempo de ócio que surgem as músicas e o conteúdo que a família compartilha nas redes sociais. “Os conteúdos e as músicas nascem exatamente desse dia a dia e nos finais de semana. Quando surge uma brincadeira, uma situação engraçada ou algo que a gente percebe que é interessante, eles pedem para gravar. É sempre muito natural e espontâneo”, relata a mãe.

“Em alguns momentos, sentamos para ensaiar, para escrever. O Nícolas gosta muito de criar, e os irmãos gêmeos participam bastante desse processo. Eles chegam e dizem: ‘Criamos uma música nova’. A família inteira participa, organiza, desenvolve e transforma aquela ideia em música”, completa.











Começo da carreira

Nícolas cresceu em um ambiente onde a música sempre esteve muito presente, apesar de nenhum dos pais ser da área. “Olha, quando eu nasci eu não chorei, e sim cantei; pelo menos é o que meus pais dizem”, relata. O garoto recebeu instrumentos de presente na infância e, de forma muito espontânea, foi surgindo o desejo de cantar e se apresentar para um público. “O palco sempre foi natural para mim”.

Aos 7 anos, a vida de Nícolas e da família mudaria para sempre. No sétimo aniversário do artista, ele fez um show improvisado para amigos e familiares. “O carisma dele tomou conta do ambiente, parecia que ele já estava no palco. Aquilo chamou muito a nossa atenção, porque ficou claro que não era só uma brincadeira de criança”, relata a mãe.

Logo, criaram duas músicas, “Aviãozinho de Papel” e “Menina Linda”, e as gravaram. Uma vez publicadas na internet, o trabalho conseguiu um destaque. A família continuou criando músicas até que “Música de Diversão” explodiu, entre fevereiro e março de 2025. O desejo de fazer shows reais surgiu e a família decidiu estruturar a ideia de forma profissional. “Foi ali que o projeto ganhou forma e começou a crescer do jeito que está hoje”, diz Thaise.

