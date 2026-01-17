Do forró ao funk: Brasília tem final de semana agitado e diverso

Quando o assunto é show em Brasília, 2026 promete. O ano começa agitado na cidade que, neste fim de semana, recebe apresentações de grandes nomes nacionais. Hoje, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê apresentam no Na Praia Parque o aclamado projeto de forró Dominguinho, enquanto amanhã, o tradicional evento pré-carnaval Ensaios da Anitta desembarca na capital federal e promete agitar o público do Mané Garrincha.
Vencedores da categoria de Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa no Grammy Latino 2025, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê apresentam no Setor de Clubes Sul as inéditas do trabalho Dominguinho, além das releituras e medleys que fazem parte do disco, como Pontes indestrutíveis, de Charlie Brown Jr., e Mete um block nele/Ela tem. Os portões abrem às 17h.
Sobre o troféu recebido em novembro do ano passado, Jota.pê afirma: "É um sentimento difícil de explicar". "É gratidão, emoção e responsabilidade. Representar a música brasileira, especialmente em um projeto que valoriza nossas raízes, é algo que carrego com muito respeito", declara o cantor. "Nossa relação é de troca e admiração. Cada um tem sua história e sua força, e quando a gente sobe no palco isso se soma. A energia é verdadeira, não forçada, e o público sente. É música feita com alma", define o compositor.
Mestrinho, ao aceitar o prêmio, afirmou que o disco era resultado do "encontro de três pessoas que se amam". "Somos três amigos que vibram a música, que a levam a sério e que têm muito amor pelo que fazem, independente de onde isso vai chegar", disse o artista ao receber o troféu. "A gente se amou muito gravando esse álbum, e ele foi fruto dessa amizade", complementou o sanfoneiro.
Batizado em homenagem ao mestre Dominguinhos, o álbum não só foi sucesso de crítica, como também conquistou o público — no Spotify, o disco reúne quase 200 milhões de reproduções. "Tem sido bonito demais de ver (a recepção). A galera abraçou o projeto com muito carinho. É um público diverso, de várias idades, que se reconhece nessa mistura de tradição com o novo. Isso mostra que o forró segue vivo e pulsando", celebra João Gomes.
Jota.pê ainda destaca que o projeto mostra a atemporalidade do gênero brasileiro. "Ele conversa com quem viveu em outras épocas e com quem está o descobrindo agora. É uma ponte entre gerações, feita com sensibilidade e identidade", pondera o compositor.
Após a turnê nacional de Dominguinho, que ainda passa por Belém, Goiânia, Salvador e Belo Horizonte nas próximas semanas, o trio segue para Europa em março para apresentações na Bélgica, Holanda, França, Espanha e Suíça. Para Mestrinho, levar o ritmo para públicos de todo país, e do mundo, é "uma missão e um privilégio". "O forró nasce do povo e da vivência, e quando a gente leva isso para outros cantos do Brasil, vê que a emoção é universal. As pessoas se conectam com a sanfona, com a história e com a alma do som", assegura o arranjador.
Segundo o artista, o gênero tem tido um novo momento de destaque no país. "O forró vive um momento de renovação, sem perder suas raízes. Tem muita gente jovem chegando, respeitando quem veio antes e criando novas possibilidades. Isso é saudável pra música brasileira", avalia o cantor.
Em relação ao futuro, Mestrinho adianta que o público pode esperar por "novidades feitas com muito cuidado e verdade". "A química é real e quando ela acontece naturalmente, os projetos fluem", garante o sanfoneiro. "2025 foi um ano de muito aprendizado e emoção pra gente. Em 2026, a expectativa é ainda maior, porque o projeto amadureceu, a conexão entre nós três está cada vez mais forte e o povo já chega cantando junto. Cada show é um encontro, e a gente quer seguir levando verdade, forró e sentimento por onde passar", complementa João Gomes.
Dominguinho em Brasília
Hoje, a partir das 17h, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, Trecho 2)
Ingressos podem ser adquiridos pelo site napraia.com.vc, a partir de R$ 99 (meia-entrada)
Não recomendado para menores de 16 anos
Carnaval em janeiro
Depois da sanfona de João Gomes, o público brasiliense terá a oportunidade de curtir o movimento da sanfoninha de Anitta. A cantora chega na capital com o seu projeto de pré-carnaval, o Ensaios da Anitta. No estacionamento da Arena Mané Garrincha, a artista apresenta um show com mais de 10 horas com muitos hits e a energia carnavalesca.
Esse ano, o tema do projeto é Cosmos, com referências de elementos da astrologia. A sugestão veio dos sócios da cantora, por perceberam o seu processo de autoconhecimento por meio da conexão com os astros. "Eu achei ótimo! Eu amo o tema e dá bastante pano pra manga na hora de fazer fantasias, ativações", destaca Anitta.
Os figurinos da cantora são um dos destaques do evento e carregam muita expectativa dos fãs. "A concepção dos looks é uma das minhas partes favoritas desse processo. É pelos figurinos que a gente consegue melhor traduzir o tema de cada ano, a gente se permite pirar na criatividade. E tenho uma equipe maravilhosa, só de feras, que dão vida às minhas ideias", explica.
Trazer o carnaval desde janeiro faz parte da agenda da cantora por vários anos. O período carnavalesco é o momento favorito da Anitta no ano. "Carnaval é inegociável para mim. É o momento do ano em que mais consigo interagir cara a cara com os meus fãs brasileiros, além da visibilidade que ganhamos para o mundo durante essa época. Então, por mais exigente que seja a minha carreira lá fora, sempre estarei no meu país para os shows carnavalescos. Não abro mão", ressalta a cantora.
Em 2026, Anitta levou o Ensaios da Anitta para a região norte, passando por Belém. Para ela, a capital foi inesquecível e o desejo de expandir os locais de show se concretizou. "Foi a forma perfeita de iniciar a maratona 2026 do carnaval", comenta. Com a consolidação do evento no país todo, Anitta destaca que o projeto evolui, mas o DNA segue o mesmo. "Muita brasilidade e alto astral no palco, convidados que eu amo, o público próximo de mim e aquele climinha pré-folia que a gente adora", finaliza Anitta.
Ensaios da Anitta
Amanhã, a partir das 15h, no estacionamento do Mané Garrincha. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Ingresse, a partir
de R$ 230
Não recomendado para menores de 16 anos.
