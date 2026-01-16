TV Cultura anuncia Ernesto Paglia no comando do Roda Viva

A TV Cultura anunciou, nesta sexta-feira (16/1), o jornalista Ernesto Paglia como novo apresentador do Roda Viva. O anúncio ocorre após a saída de Vera Magalhães, que esteve à frente do programa ao longo de seis anos. Paglia estreia em fevereiro na emissora, após o carnaval.

No comunicado, o canal compartilhou depoimento do jornalista, que classificou o programa como um novo desafio na carreira. “Estou muito feliz. O meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história. É uma chance de encarar um novo desafio na carreira. Portanto, eu deixo o convite: vamos entrar juntos no Roda Viva. Em 2026, Somos Cultura!”, disse Paglia em texto compartilhado pela TV Cultura.

O jornalista compartilhou ainda vídeo com entrevistas a convidados marcantes ao longo da história do programa, como Hebe Camargo e Paulo Maluf. “Honrado por ocupar esse posto que já foi de tantos e tantas colegas admiráveis”, escreveu.

Com mais de quatro décadas de carreira, Paglia tem longa passagem pela Globo, onde esteve de 1979 a 2022 em programas renomados como Fantástico e Globo Repórter. Na emissora, também trabalhou como correspondente em Londres na década de 1980 e atuou na cobertura da Guerra Irã-Iraque.