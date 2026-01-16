InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

TV Cultura anuncia Ernesto Paglia no comando do Roda Viva

Jornalista substitui Vera Magalhães, que esteve na apresentação do programa por seis anos

Ernesto Paglia estreia no Roda Viva após o carnaval - (crédito: Reprodução/Instagram )
Ernesto Paglia estreia no Roda Viva após o carnaval - (crédito: Reprodução/Instagram )

A TV Cultura anunciou, nesta sexta-feira (16/1), o jornalista Ernesto Paglia como novo apresentador do Roda Viva. O anúncio ocorre após a saída de Vera Magalhães, que esteve à frente do programa ao longo de seis anos. Paglia estreia em fevereiro na emissora, após o carnaval. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No comunicado, o canal compartilhou depoimento do jornalista, que classificou o programa como um novo desafio na carreira. “Estou muito feliz. O meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história. É uma chance de encarar um novo desafio na carreira. Portanto, eu deixo o convite: vamos entrar juntos no Roda Viva. Em 2026, Somos Cultura!”, disse Paglia em texto compartilhado pela TV Cultura. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jornalista compartilhou ainda vídeo com entrevistas a convidados marcantes ao longo da história do programa, como Hebe Camargo e Paulo Maluf. “Honrado por ocupar esse posto que já foi de tantos e tantas colegas admiráveis”, escreveu.

Com mais de quatro décadas de carreira, Paglia tem longa passagem pela Globo, onde esteve de 1979 a 2022 em programas renomados como Fantástico e Globo Repórter. Na emissora, também trabalhou como correspondente em Londres na década de 1980 e atuou na cobertura da Guerra Irã-Iraque.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 16/01/2026 22:51
SIGA
x