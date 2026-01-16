"Brokeback Mountain": clássico do cinema estreia versão teatral em SP

O clássico cinematográfico O segredo de Brokeback Mountain (2005), vencedor de três Oscars no ano seguinte, chegou ao Brasil em sua segunda montagem oficial mundial. Estrelado por Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira, o espetáculo estreou em 14 de janeiro no Teatro Itália, no centro de São Paulo, para uma temporada que segue até 22 de março. A primeira montagem ocorreu em Londres (2023), com Mike Faist e Lucas Hedges nos papéis principais, conquistando diversos prémios e aclamação do público e da crítica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No Brasil, dirigida por Moacyr Góes, a peça estreou no Rio de Janeiro em 2024 antes de chegar à capital paulista. A versão brasileira conta com tradução de Miguel Góes, trilha sonora original de Dan Gillespie Sells e texto de Ashley Robinson. A montagem conta, ainda, com a atriz Francis Helena Cozta, que vive Alma Beers, a esposa de um dos cowboys.
Com uma estreia impactante há 21 anos, O segredo de Brokeback Mountain se tornou um marco incontornável na história do cinema contemporâneo. Dirigido por Ang Lee e estrelado por Heath Ledger (1979-2008) e Jake Gyllenhaal, o filme rompeu barreiras ao tratar com sensibilidade e profundidade o amor entre dois homens em um contexto de repressão e preconceito.
Além de conquistar o público, a crítica e a Academia, a obra provocou debates intensos sobre masculinidade, afetividade e representação LGBTQIA+ nas telas, abrindo caminho para uma nova geração de narrativas mais inclusivas e humanas. Vencedor de três Oscars — incluindo Melhor Direção — em 2006, o filme é considerado um símbolo da força do cinema em transformar percepções sociais.
Em 2023, O segredo de Brokeback Mountain ganhou uma nova vida nos palcos de Londres, em uma adaptação teatral emocionante apresentada no Soho Place Theatre. Com direção de Jonathan Butterell e texto de Ashley Robinson, o espetáculo contou com a trilha sonora original de Dan Gillespie Sells, interpretada ao vivo, recriando com delicadeza o universo íntimo e melancólico dos personagens. A montagem foi amplamente aclamada pela crítica britânica, destacando- se pela interpretação sensível de Mike Faist e Lucas Hedges nos papéis principais.
A produção foi indicada e premiada em diversas categorias no WhatsApp Stage Awards e no Evening Standard Theatre Awards, consolidando- se como uma das experiências teatrais mais marcantes do período. Em 2024, após sua temporada londrina, a peça reafirmou o poder atemporal da história de Ennis e Jack — uma narrativa sobre amor, silêncio e coragem —, provando que Brokeback Mountain continua ecoando com a mesma força e relevância quase duas décadas após seu lançamento.
Sinopse
O segredo de Brokeback Mountain é uma história de amor entre dois cowboys no interior dos Estados Unidos na década de 60. Jack Twist e Ennis del Mar são jovens que se conhecem ao serem contratados para cuidar das ovelhas de Joe Aguirre em Brokeback Mountain. Os dois cowboys, pobres, ao passarem semanas isolados, no frio e em más condições de trabalho, começam a criar uma intimidade que se transforma em um romance intenso e conflituado. Com o fim do trabalho, voltam às suas vidas, deixando um enorme pedaço de quem são em Brokeback Mountain — e que passam o resto de suas vidas tentando recuperar.
A peça é de Ashley Robinson, adaptada do conto de Annie Proulx, que teve uma notória e premiada versão de Ang Lee para o cinema. A história atravessa personagens profundamente humanos e faz pensar sobre a intolerância, os medos, as fragilidades, os interditos e o poder do amor.
Ficha Técnica
Idealização: Marcelo Brou
Texto: Ashley Robinson
Música: Dan Gillespie Sells
Tradução: Miguel Góes
Direção: Moacyr Góes
Assistência de Direção: Daniela Stirbulov
Direção de Produção: Júlio Oliveira
Assistência de Produção: Yelon Daniel
Direção Musical: Breno Ganz
Preparação Vocal: Angela de Castro
Designer de Luz: Adriana Ortiz
Designer: Julia Maez
Figurino: Ana Elisa Schumacher
Assessoria de Imprensa: Flávia Fusco
Redes Sociais: Yelon Daniel
Fotos de Estúdio: Terci Melo e Marco Gaiotto
Produção: Avante Produções
Técnico de Luz: Venício Alvarenga Júnior
Estágio: Izadora Vieira Santos de Queiroz
Estágio: Samuel Aguiar Chagas
Elenco
Marcéu Pierrotti (Ennis del Mar)
Júlio Oliveira (Jack Twist)
Daniel Tonsig (Ennis del Mar – Alternate)
Marcelo Brou (Ennis del Mar – mais velho)
Arlete Heringer (Garçonete e Mãe de Jack)
Francis Helena Cozta (Alma Beers)
Eduardo Rieche (Joe Aguirre, Bill e Pai de Jack)
Ana Elisa Schumacher (Lureen Newsome)
Serviço
Temporada: de 14 de janeiro a 26 de março de 2026
Horários: quartas e quintas às 20h
Classificação: 16 anos
Duração: aprox. 1h30 (90 minutos)
Local: Teatro Itália
Endereço: Av. Ipiranga, 344 - Centro de São Paulo
Saiba Mais
- Diversão e Arte Paolla Oliveira critica episódio de presente surpresa: 'invasão'
- Diversão e Arte Luciana Gimenez deixa RedeTV! após 25 anos na emissora
- Diversão e Arte Amigos rebatem versão de 'esquecimento' sobre morte de Elke Maravilha
- Diversão e Arte Mostra de Cinema de Tiradentes abre programação do cinema nacional em 2026