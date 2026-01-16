"Brokeback Mountain": clássico do cinema estreia versão teatral em SP

O clássico cinematográfico O segredo de Brokeback Mountain (2005), vencedor de três Oscars no ano seguinte, chegou ao Brasil em sua segunda montagem oficial mundial. Estrelado por Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira, o espetáculo estreou em 14 de janeiro no Teatro Itália, no centro de São Paulo, para uma temporada que segue até 22 de março. A primeira montagem ocorreu em Londres (2023), com Mike Faist e Lucas Hedges nos papéis principais, conquistando diversos prémios e aclamação do público e da crítica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Brasil, dirigida por Moacyr Góes, a peça estreou no Rio de Janeiro em 2024 antes de chegar à capital paulista. A versão brasileira conta com tradução de Miguel Góes, trilha sonora original de Dan Gillespie Sells e texto de Ashley Robinson. A montagem conta, ainda, com a atriz Francis Helena Cozta, que vive Alma Beers, a esposa de um dos cowboys.

Com uma estreia impactante há 21 anos, O segredo de Brokeback Mountain se tornou um marco incontornável na história do cinema contemporâneo. Dirigido por Ang Lee e estrelado por Heath Ledger (1979-2008) e Jake Gyllenhaal, o filme rompeu barreiras ao tratar com sensibilidade e profundidade o amor entre dois homens em um contexto de repressão e preconceito.

Além de conquistar o público, a crítica e a Academia, a obra provocou debates intensos sobre masculinidade, afetividade e representação LGBTQIA+ nas telas, abrindo caminho para uma nova geração de narrativas mais inclusivas e humanas. Vencedor de três Oscars — incluindo Melhor Direção — em 2006, o filme é considerado um símbolo da força do cinema em transformar percepções sociais.

Em 2023, O segredo de Brokeback Mountain ganhou uma nova vida nos palcos de Londres, em uma adaptação teatral emocionante apresentada no Soho Place Theatre. Com direção de Jonathan Butterell e texto de Ashley Robinson, o espetáculo contou com a trilha sonora original de Dan Gillespie Sells, interpretada ao vivo, recriando com delicadeza o universo íntimo e melancólico dos personagens. A montagem foi amplamente aclamada pela crítica britânica, destacando- se pela interpretação sensível de Mike Faist e Lucas Hedges nos papéis principais.

A produção foi indicada e premiada em diversas categorias no WhatsApp Stage Awards e no Evening Standard Theatre Awards, consolidando- se como uma das experiências teatrais mais marcantes do período. Em 2024, após sua temporada londrina, a peça reafirmou o poder atemporal da história de Ennis e Jack — uma narrativa sobre amor, silêncio e coragem —, provando que Brokeback Mountain continua ecoando com a mesma força e relevância quase duas décadas após seu lançamento.

Sinopse

O segredo de Brokeback Mountain é uma história de amor entre dois cowboys no interior dos Estados Unidos na década de 60. Jack Twist e Ennis del Mar são jovens que se conhecem ao serem contratados para cuidar das ovelhas de Joe Aguirre em Brokeback Mountain. Os dois cowboys, pobres, ao passarem semanas isolados, no frio e em más condições de trabalho, começam a criar uma intimidade que se transforma em um romance intenso e conflituado. Com o fim do trabalho, voltam às suas vidas, deixando um enorme pedaço de quem são em Brokeback Mountain — e que passam o resto de suas vidas tentando recuperar.

A peça é de Ashley Robinson, adaptada do conto de Annie Proulx, que teve uma notória e premiada versão de Ang Lee para o cinema. A história atravessa personagens profundamente humanos e faz pensar sobre a intolerância, os medos, as fragilidades, os interditos e o poder do amor.





Ficha Técnica

Idealização: Marcelo Brou

Texto: Ashley Robinson

Música: Dan Gillespie Sells

Tradução: Miguel Góes

Direção: Moacyr Góes

Assistência de Direção: Daniela Stirbulov

Direção de Produção: Júlio Oliveira

Assistência de Produção: Yelon Daniel

Direção Musical: Breno Ganz

Preparação Vocal: Angela de Castro

Designer de Luz: Adriana Ortiz

Designer: Julia Maez

Figurino: Ana Elisa Schumacher

Assessoria de Imprensa: Flávia Fusco

Redes Sociais: Yelon Daniel

Fotos de Estúdio: Terci Melo e Marco Gaiotto

Produção: Avante Produções

Técnico de Luz: Venício Alvarenga Júnior

Estágio: Izadora Vieira Santos de Queiroz

Estágio: Samuel Aguiar Chagas

Elenco

Marcéu Pierrotti (Ennis del Mar)

Júlio Oliveira (Jack Twist)

Daniel Tonsig (Ennis del Mar – Alternate)

Marcelo Brou (Ennis del Mar – mais velho)

Arlete Heringer (Garçonete e Mãe de Jack)

Francis Helena Cozta (Alma Beers)

Eduardo Rieche (Joe Aguirre, Bill e Pai de Jack)

Ana Elisa Schumacher (Lureen Newsome)

Serviço

Temporada: de 14 de janeiro a 26 de março de 2026

Horários: quartas e quintas às 20h

Classificação: 16 anos

Duração: aprox. 1h30 (90 minutos)

Local: Teatro Itália

Endereço: Av. Ipiranga, 344 - Centro de São Paulo