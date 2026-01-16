Paolla Oliveira recebe presente avaliado em R$ 10 mil

A atriz Paolla Oliveira, 43 anos, recebeu mil buquês de rosas vermelhas, totalizando cerca de 12 mil flores, entregues em seu condomínio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Avaliado em aproximadamente R$ 10 mil, o presente teria sido enviado por um admirador secreto, um empresário que preferiu não revelar o nome.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, o remetente não foi o cantor Diogo Nogueira, com quem Paolla manteve um relacionamento por quase cinco anos. O sambista, inclusive, não sabia do presente. As rosas vieram acompanhadas de um cartão assinado. Discreta, a atriz preferiu não compartilhar registros do presente nas redes sociais.

Paolla está solteria desde o anúncio do término com Diogo, anunciado em dezembro do ano passado. A separação, segundo informações, pegou o cantor de surpresa, especialmente por ter ocorrido às vésperas das festas de fim de ano e durante o lançamento do projeto Infinito Samba, que celebra seus 20 anos de carreira.

Segundo a fonte ouvida pelo Extra, Diogo planejava contar com a participação de Paolla em ações ligadas ao projeto e esperava a presença da atriz em pelo menos alguns shows da turnê, que começa no dia 1º de março, no Rio, e passará por dez cidades brasileiras.