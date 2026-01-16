Temporada G7 25 Anos apresenta espetáculo 'Autoajude-se'

Após o sucesso da estreia de Autoajuda-se com o início da temporada de 25 anos do G7, a peça continua por mais três finais de semana, somente aos sábados e domingos, às 19 horas, no teatro La Salle, na 906 Sul. A apresentação será nos dias 17, 18, 24, 31 e janeiro e 1 de fevereiro.

O espetáculo traz uma reflexão para os espectadores sobre o lugar no mundo, o passar do tempo e a busca pela felicidade. O teatro traz uma comédia que ironiza o universo “coaching” com a jornada de João José, em sua busca incessante para melhorar a si mesmo. O espetáculo Autoajude-se é uma satira afiada que desafia o público a rir de suas próprias inseguranças e a enxergar o humor nas tentativas de se tornar uma versão melhor de si mesmo.

O grupo G7 se consolidou como uma das maiores companhias de comédia do Brasil. Coletivamente, já escreveu e encenou mais de 50 espetáculos em 25 anos. Durante a Temporada 25 Anos Com G7, toda a história do grupo será contada ao longo deste ano de 2026. Dentre as novidades, está o retorno de um dos maiores fenômenos de público e crítica do teatro brasileiro, a peça Como passar em concurso público.

Serviço

Autoajude-se

Do grupo G7. Nos dias 17, 18, 24, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 19h, no Teatro La Salle (906 Sul). Ingressos a partir de R$ 30,00 (meia entrada), à venda no site G7comedia.com. Não recomendado para menores de 14 anos.