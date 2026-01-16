Fundação Zoológico de Brasília estende projeto Férias Animadas

O Zoológico de Brasília prorrogou o encerramento do projeto Férias Animadas até o domingo (18/1). As famílias podem aproveitar os últimos dias de férias escolares com uma programação voltada para o lazer infantil dentro do parque. Para participar das atividades, basta adquirir o ingresso regular do Zoo.
Nesta reta final, o projeto conta com brinquedos infláveis, atividades recreativas monitoradas e a apresentação do espetáculo teatral Chapeuzinho Amarelo, inspirado no poema de Chico Buarque, voltada ao público infantil.
O teatro será apresentado nos dias nesta sexta-feira (16/1), no período da tarde, e no sábado (17/1) e no domingo (18/1), pela manhã e à tarde, com diferentes opções de horários para as famílias que desejam encerrar o recesso com uma programação cultural leve, lúdica e acessível.
Serviço
Férias Animadas no Zoológico
Entre 9h e 17h no Zoológico de Brasília, até o domingo (18/1). A participação nas atividades é gratuita, a entrada para o Zoológico custa a partir de R$5,00. Classificação indicativa livre.
Teatro “Chapeuzinho Amarelo”
- 14, 15 e 16/01 – período da tarde
- 17 e 18/01 – manhã e tarde
