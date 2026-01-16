Paolla Oliveira critica episódio de presente surpresa: 'invasão'

A atriz Paolla Oliveira foi às redes sociais, na tarde desta sexta-feira (16/1), para repudir um gesto dedicado a ela. A artista teria recebido um caminhão de buquês de rosas vermelhas no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra. Além disso, o presente não veio do ex-namorado, o cantor Diogo Nogueira, mas sim de um empresário e admirador secreto da artista.

Por meio de uma postagem feita na própria conta no Instagram, a atriz criticou os itens recebidos por um desconhecido, e mostrou incômodo com o fato de o remetente ter o endereço de onde ela mora e ter enviado o presente sem autorização. Além de afirmar que o gesto não foi um "galanteio", classificou o episódio como uma "invasão".

"Por alguma razão, alguém que não deveria ter, conseguiu meu endereço — isso é grave — e mandou flores para minha casa, sem que eu tivesse aberto esse espaço e ainda teve a capacidade de documentar isto", argumentou.

Veja a postagem feita por Paolla Oliveira nas redes sociais, onde fez a crítica:

Paolla Oliveira esclarece episódio de presente surpresa: "invasão" (foto: Reprodução / Instagram / @paollaoliveirareal)

"Chave cultural" e correção de informações sobre o presente

Paolla aproveitou o espaço para corrigir informações inicialmente divulgadas sobre o gesto recebido por ela. A atriz explicou que, ao contrário do que foi inicialmente divulgado por um portal de notícias, não havia nenhum caminhão, e, tampouco, milhares de buquês. Segundo ela, foram "no máximo 30".

Além disso, afirmou não saber e não se interessar pelo valor do presente. "Não me importa", destacou. Ela ainda teceu críticas à atitude do presenteador, que "teve a capacidade de documentar isso para virar matéria", publicada, segundo ela, "na calada da noite, e sem a menor checagem".

A artista aproveitou a postagem para fazer uma reflexão. De acordo com Paolla, muitos enxergam a realidade de uma mulher solteira como alguém em um "estado de disponibilidade pública". Ela destacou que são esses gestos os responsáveis por, "na prática, atravessar limites" e tornarem-se em "desconforto".

"No meu caso, além da invasão ainda veio um manual de como tudo deveria ser organizado na minha própria casa. De um desconhecido. É quase cômica, mas é sério. E diz muito sobre como alguém se sente no direito de dizer, dentro do meu espaço, que eu devo seguir um script. Para minhas mulheres solteiras: se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite", completou.







