Wagner Moura é indicado a Melhor Ator no Oscar 2026

Na manhã desta quinta-feira (22/1), o Brasil brilhou mais uma vez. Wagner Moura aparece na lista de indicados ao Oscar na categoria de Melhor Ator, ao lado de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. O seu trabalho em O Agente Secreto tem se destacado em premiações no exterior, ainda mais após a sua vitória no Globo de Ouro em Melhor ator em filme dramático. O longa de Kleber Mendonça Filho também concorre a premiação na categoria de Melhor filme internacional.

O ator, que ficou de fora das listas do Bafta e do Actors Awards, é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor ator na premiação da Academia. No primeiro momento, Timothée Chalamet é o mais cotado para levar a estatueta para casa, após vitória no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro, além das indicações nas listas em que Wagner não aparece.

A premiação será no dia 15 de março, a partir das 21h, no Teatro Dolby em Los Angeles. Confira a lista completa de indicados:

