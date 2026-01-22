InícioDiversão e Arte
CINEMA

Wagner Moura é indicado a Melhor Ator no Oscar 2026

Com o papel em O Agente Secreto, o ator se torna o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria

Wagner Moura é indicado ao Oscar - (crédito: Michael Tran/AFP)
Wagner Moura é indicado ao Oscar - (crédito: Michael Tran/AFP)

Na manhã desta quinta-feira (22/1), o Brasil brilhou mais uma vez. Wagner Moura aparece na lista de indicados ao Oscar na categoria de Melhor Ator, ao lado de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. O seu trabalho em O Agente Secreto tem se destacado em premiações no exterior, ainda mais após a sua vitória no Globo de Ouro em Melhor ator em filme dramático. O longa de Kleber Mendonça Filho também concorre a premiação na categoria de Melhor filme internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Globo de Ouro: Wagner Moura faz história e é o Melhor Ator em Filme de Drama

O ator, que ficou de fora das listas do Bafta e do Actors Awards, é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor ator na premiação da Academia. No primeiro momento, Timothée Chalamet é o mais cotado para levar a estatueta para casa, após vitória no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro, além das indicações nas listas em que Wagner não aparece.

Leia também: "Demorou, mas o Brasil começa a estar na moda", diz Adolpho Veloso

A premiação será no dia 15 de março, a partir das 21h, no Teatro Dolby em Los Angeles. Confira a lista completa de indicados: 

Matéria em atualização*

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 22/01/2026 10:47
SIGA
x